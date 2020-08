Pas de Rugby Championship mais une compétition locale pour l'Argentine

Selon un média argentin, les Pumas ne devraient pas participer au Rugby Championship mais à une compétition sud-américaine.

L'Argentine fait partie des nations qui souffrent plus que les autres de la pandémie mondiale. Excentré des autres pays au ballon ovale, ils doivent depuis plusieurs semaines trouver des solutions pour survivre et maintenir au maximum leur niveau. Pour cela, les joueurs des Jaguares étaient autorisés à se vendre en Europe. Il faut maintenant trouver une compétition pour l'équipe nationale car le Rugby Championship semble de plus en plus s'éloigner.

XV de France : sans surprise, la tournée en Argentine devrait être annulée

Selon Rosario3, un média argentin, les Pumas vont participer au South America Championship qui regroupe plusieurs nations sud-américaine : Chili, Argentine, Brésil et l'Uruguay, pays hôte. Son président l'a confirmé : "Nous essayons d'organiser une compétition avec l'Uruguay, le Chili, le Brésil et l'Argentine, avec une compétition qui dure 15 jours et qui donne à chaque équipe la possibilité de jouer trois matchs". La compétition se déroulera au mois de septembre et l'équipe fanion la disputera pour la première fois. L'équipe "réserve" des Pumas était autrefois engagée. Mais le doute plane sur quels joueurs le staff aura à disposition avec l'exode argentine qu'ont connu les Jaguares : Petti, Kremer, De La Fuente, Orlando, Alemanno, Moroni.