Rugby Championship. Pourquoi une simple photo a provoqué la colère de l'Argentine ?

Mario Ledesma est monté au créneau après qu'une photo fut prise avec les capitaines des formations du Rugby Championship. Le problème ? Celui de l'Argentine Julian Montoya, n'y apparaît pas dessus.

Ce samedi, les Argentins se sont inclinés face à l'Australie (27-8) à l'issue d'une rencontre maîtrisée par les coéquipiers de Quade Cooper. Avec cinq défaites en autant de rencontres, les partenaires de Julian Montoya derniers de ce Rugby Championship, essaieront de sauver l'honneur ce week-end en décrochant un succès face à ces mêmes Wallabies. En parlant justement de Montoya, ce dernier, talonneur et capitaine des Pumas se retrouve au milieu d'une polémique bien malgré lui.

En effet, samedi dernier, lors de la conférence de presse d'après match, Mario Ledesma le sélectionneur argentin s'est emporté. La raison ? Une photo prise où l'on voit Michael Hooper (Australie), Siya Kolisi (Afrique du Sud) et Ardie Savea (Nouvelle-Zélande) qui posent fièrement avec le trophée du Rugby Championship. Un nom manque à l'appel, celui du capitaine argentin, Julian Montoya. Un cliché alors pris à Townsville. L'explication de la non-présence de Montoya ? Les Argentins n'étaient alors toujours pas arrivés au sein de la ville. Selon les sources australiennes, cette fameuse photo devait dans un premier temps se faire à Gold Coast, lieu où s'est déroulé la précédente journée de Rugby Championship. Avant d'être finalement déplacée à Townsville. Un changement d'horaire dans le vol des Pumas n'aura donc pas permis à ces derniers de prendre part au cliché. Il n'en fallait pas plus pour faire sortir Ledesma de ses gonds dans des propos relayés par L'Équipe : ''Les gars et le staff ont vraiment trouvé que c'était un manque de respect [...] On ne demande pas tant que ça. L'année dernière, lorsque l'Afrique du Sud s'est retirée, on est venus ici, on a subi le confinement strict. On est restés loin de chez nous trois ou quatre mois et on est la seule équipe qui n'a pas joué à domicile depuis plus de deux ans. On passe notre temps à se déplacer, on ne se plaint jamais, mais parfois, on a l'impression qu'on nous manque de respect et on continue, on encaisse [...] On a passé trois semaines dans un rayon d'une heure pour faire la photo et d'un coup on se retrouve à 1400km, on ne peut pas y aller et c'est là qu'ils prennent la photo'' Avant d'indiquer, toujours en conférence de presse, que cette initiative a fait ''très mal'' au groupe. Et de conclure : ''Nous demandons seulement d'être traités équitablement et avec respect, et dans ce cas, on ne l'a pas été''.

De son côté, la Fédération australienne a assuré s'entretenir avec la Sanzaar sur le sujet. Cette dernière, organisatrice du Rugby Championship s'est aussitôt excusée ce lundi, dans des propos repris par Le Figaro : ''Les équipes de la Sanzaar et de Rugby Australia s'excusent auprès de l'équipe argentine pour cette erreur qui a conduit à la publication dans les médias d'une photo qui ne représentait pas le Rugby Championship, car il manquait l'Argentine [...] On veut remercier les Argentins pour leur engagement sans faille dans le Rugby Championship, notamment en ayant accepté de jouer tous leurs matchs à l'extérieur depuis deux ans''. Affaire classée ?