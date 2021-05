Argentine. Mario Ledesma convoque 67 joueurs dont 22 ''français'' pour cet été

Mario Ledesma a dévoilé une liste de 67 joueurs sont 22 évoluant en France. L'objectif Coupe du monde 2023 est lancé.

Si les championnats locaux arrivent à leurs termes avec des phases finales tant attendues, c'est aussi l'heure de se pencher sur les tournées d'été pour certaines nations. C'est le cas de l'Argentine et son sélectionneur Mario Ledesma. Les Pumas vont affronter à deux reprises le Pays de Galles en juillet (10 et 17), mais également participer au Rugby Championship. Ils tableront aussi sur la prochaine tournée de novembre.

Pour cela, le staff argentin a dévoilé une liste de 67 joueurs, dont 22 évoluent en France. Une si grosse liste n'est pas nouvelle. En 2020, les Pumas avaient sorti une liste de 59 joueurs comprenant des joueurs étrangers au pays, des locaux, des jeunes et des Européens. Elle signifie, comme l'explique Ledesma dans un communiqué, "un message pour ces joueurs" : "afin qu'ils sachent que nous les regardons et les évaluons tous, et que nous les prenons en compte pour cette année et aussi plus tard, avec un objectif final qui est la Coupe du monde 2023". On peut retrouver les classiques Imhoff, Boffelli, Cordero, Kremer, Matera et Sanchez, tout comme Mensa (Valence-Romans) ou Paulos (Brive).

Les joueurs termineront bien évidemment la saison avec leurs clubs jusqu'à ce que la liste finale soit dévoilée pour la tournée de cet été, avec toujours une quatorzaine à effectuer à l'arrivée au Royaume-Uni.

La liste des 22 joueurs évoluant en France :

Urdapilleta (Castres) ; ; Kremer, Matera, Sanchez (Stade Français) ; Isa, Moyano (Toulon) ; Boffelli, Imhoff (Racing 92) ; Bosch (La Rochelle) ; Bruni (Vannes) ; Calles (Pau) ; Chocobares, Mallia (Toulouse) ; S. Cordero, Delguy, Petti (Bordeaux-Bègles) ; De La Fuente (Perpignan) ; Fernandez (Lyon/Perpignan) ; Gomez Kodela (Lyon) ; J.-L. Gonzalez (Mont-de-Marsan) ; Mensa (Valence) ; Paulos (Brive).