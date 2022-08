RUGBY. Ce nouveau maillot de la Section Paloise va surprendre plus d'un supporter !

La Section Paloise a dévoilé un maillot collector aux couleurs du Béarn pour la saison 2022 du Super Sevens. Une tunique aux couleurs originales.

RUGBY À 7. Les nouvelles étapes du Supersevens dévoilées pour la saison 2022Ce samedi aura lieu la première étape du SuperSevens du côté de Perpignan. À deux jours du coup d'envoi du championnat professionnel de clubs de rugby à 7, la Section Paloise a dévoilé le maillot qui sera porté lors de chaque tournoi. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il va surprendre plus d'un supporter. Et pas seulement palois. Si vous êtes habitués à voir la formation béarnaise évoluer en vert et blanc, vous n'êtes pas prêts. En effet, le rouge et le jaune sont au rendez-vous de cette tunique unique. Sachez que ce sont les couleurs du Béarn. Et si d'aucuns s'interrogent sur la présence de deux taureaux façon Chicago Bulls, il faut aussi savoir que deux vaches de race béarnaise sont présentes sur le drapeau du Béarn. Ceci explique cela. Elles ont cependant un air beaucoup plus agressif sur le maillot de la Section. Un maillot collector qui devrait plaire aux supporters et qui sera notamment porté lors de l'étape de Pau le 27 août.