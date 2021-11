RUGBY. Carnet Noir. Décès de François Moncla, ancien capitaine du XV de France

Le Racing 92 a communiqué le décès de François Moncla à 89 ans. C'était une légende du club francilien, mais aussi de la Section Paloise et du XV de France.

Vainqueur du Tournoi des V Nations à trois reprises et deux fois champion de France, de telle manière à été garnie la carrière de François Moncla. Son décès a été annoncé ce dimanche 28 novembre en fin d’après-midi par le club du Racing 92. C’est avec ce dernier qu’il avait remporté la finale du championnat de France 1958-1959 remportée face au Stade Montois. Son autre titre, il le décroche avec la Section Paloise face à l’AS Béziers. C’est en 1964 au Stadium de Toulouse que le troisième ligne permettait aux Béarnais de soulever leur dernier titre en date. En 2019, il évoquait à Sud-Ouest sa rentrée au pays après l’exploit : “À Pau, on a eu une réception extraordinaire. C’était un jour de communion. Il y avait pas mal de Palois qui auraient aimé venir à Toulouse, mais qui n’ont pas pu. Nous avons mis plus d’une heure à aller du Lycée Saint-Cricq à la Place Royale (2 km de distance environ). Il y avait énormément de monde, ils essayaient de grimper un peu partout.” Entre ses évènements, l’homme connaît une belle carrière en équipe de France avec 31 sélections. Il effectua également 18 capitanats. Il remporte durant trois années d'affilée -entre 1959 et 1961- le Tournoi des V Nations. Celui de 1959 constituant la première victoire non partagée des tricolores dans le Tournoi.

C'est avec une grande tristesse que nous venons d'apprendre le décès de François Moncla dans sa 89e année.



C’est une grande figure de notre Club qui s’en va . Un leader, notre Capitaine.



Nous perdons aujourd’hui une légende, nous pensons à sa famille et ses amis. pic.twitter.com/avgkKgrBlD — Racing 92 (@racing92) November 28, 2021

Le Rugbynistère tient à témoigner tout son soutien et ses plus sincères condoléances à la famille du défunt ainsi qu'à ses proches.