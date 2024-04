RUGBY. Aux portes du Grand Chelem, le XV de France féminin réalise un record historique !

L'équipe de France féminine est en grande forme, et impressionne depuis le début du Tournoi des 6 Nations. Pour le Crunch, les Bleues s'offrent même un record historique en France !

Record d'affluence

Fort de quatre belles victoires dans ce Tournoi des 6 Nations édition 2024, l'équipe de France de Charlotte Escudero a fière allure et se paye le luxe de jouer une finale face aux Anglaises ce samedi.

Le week-end dernier, les Bleues ont largement dominé les Galloises, sur le score de 40 à 0. Même tarif pour les Italiennes qui ont encaissé 38 points, tout comme l'Irlande. Seul l'Écosse a résisté honorablement aux Françaises, mais a perdu 5-15 tout de même.

En face, l'Angleterre a aussi remporté tous ses matchs, et a un bilan monstrueux de victoire. Le XV de la Rose n'a plus perdu depuis novembre 2022 et une défaite face aux Blacks Ferns. Les Anglaises sont donc sur une série de 14 succès consécutifs !

Pour ce choc tant attendu, les deux nations s'affronteront dans l'antre de Chaban-Delmas, à 17h45. La rencontre sera aussi diffusée sur France 2. Ce match est déjà historique, car le record d'affluence pour un match de rugby féminin en France sera battu !

En effet, il y a déjà plus de 22 000 billets qui ont été vendus, soit près de 4 000 de plus que pour le dernier record enregistré. Il s'agissait du Tournoi des 6 Nations 2023, entre la France et le Pays de Galles à Grenoble, avec 18 604 spectateurs.

L'équipe de France, qui est la troisième nation au classement World Rugby, tentera de mettre fin à la suprématie du XV de la Rose, qui est évidemment la première nation mondiale.

Pour les retardataires, pas de panique, il reste encore des places disponibles sur le site de la Fédération Française de Rugby. Pour rappel, le stade de Chaban-Delmas a une capacité maximale de plus de 34 000 places.

