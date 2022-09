RUGBY. Australie. 3e roue du carrosse, pourquoi les Wallabies ne font plus bondir les foules ?

Australie - Nouvelle-Zélande, un choc qui devrait passionner les foules. Pourtant, tout semble indiquer le contraire, à commencer par l’horaire du match.

Dans le monde du sport en général, les affiches de gala sont bien souvent programmées le week-end. Ce qui permet évidemment l’afflux d’un plus grand nombre de spectateurs. Alors pourquoi donc cet Australie - Nouvelle-Zélande, affiche déterminante et mythique, se déroule à l’heure des embouteillages : un jeudi soir à 19h45 (11h45 en France) ? Plusieurs facteurs semblent expliquer cette programmation assez loufoque. La première tend sur la concurrence. Le match doit se dérouler à Melbourne, capitale du Victoria qui a acheté la rencontre. La fédération australienne se retrouve donc obligée de se plier aux directives de l’État et celles des chaînes de télévision qui ont souhaité une programmation en semaine afin de ne pas concurrencer deux autres sports très populaires auprès des Australiens : la NRL et le foot australien. En effet, vendredi et samedi soir, la fameuse ligue de rugby à XIII organise ses quarts de finale à Sydney. De l’autre côté, l’AFL (Australian Football League) poursuit également ses playoffs avec les demi-finales du championnat. Des matchs qui vont donc passer avant la sélection nationale et son choc face au pays du nuage blanc. Une situation peu envisageable il y a quelques années, mais qui peut aussi s’expliquer par la perte de vitesse du squad dirigé par Dave Rennie. RUGBY CHAMPIONSHIP. Recul historique des Wallabies, et le pire pourrait être à venir

Des Wallabies déclassés ?

Pointant au 8e rang du classement mondial, l’Australie connaît tout simplement le pire classement de son histoire. Les résultats peinent à décoller pour des Wallabies qui n’ont plus remporté deux rencontres consécutives depuis octobre 2021 et deux victoires face à l’Argentine (32-17) et le Japon (32-23). Les Australiens ne semblent plus être l’épouvantail qu’ils pouvaient représenter il y a quelque temps sur l'échiquier du rugby planétaire. Pour preuve, leur dernier Rugby Championship remporté remonte à 2015. Une année où ils avaient atteint la finale de la coupe du monde en Angleterre. Depuis, la relève ne semble pas prête et les Wallabies cherchent un second souffle qui tarde à arriver. Des joueurs qui font de moins en moins rêver, des résultats en dents de scie… en bref, les calculs ne sont pas bons pour Rugby Australia qui peut tout de même encore croire à des chances de titre cette année. RUGBY. Personne n'en parle, mais les Wallabies enchaînent aussi les défaites

La Bledisloe Cup pour se relancer ?

En effet, l’ensemble des équipes de ce Rugby Championship présente le même bilan avec deux victoires pour deux défaites après quatre journées. Tout reste donc à faire et même si les Blacks pointent au premier rang avec un point d’avance, les hommes d'Ian Foster sont prenables et traversent également une forte zone de turbulences. Cette double confrontation, dont le vainqueur mettra la main sur la Bledisloe Cup, semble bien cruciale et apparaît comme un tournant les deux nations… même un jeudi à 19h45 (heure locale). RUGBY. Qui est Andrew Kellaway, le nouveau sérial marqueur des Wallabies ?