RUGBY. Argentine. Felipe Contepomi futur sélectionneur des Pumas ?

Alors que Mario Ledesma a annoncé son départ de la sélection d'Argentine, l'ancien ouvreur ou centre de Pumas Felipe Contepomi, serait prêt à le remplacer.

On le sait, Mario Ledesma n'est plus l'entraîneur de l'Argentine. L'ancien talonneur de Clermont (48 ans), l'a annoncé mercredi dernier. Pour reprendre la tête des Pumas, plusieurs noms reviennent avec insistance. Il y a bien évidemment celui de Gonzalo Quesada, actuel manager du Stade Français et qui a séduit au pays en 2019, en amenant les Jaguares en finale de Super Rugby. Mais pas que. En effet, d'après plusieurs médias argentins, ce serait Felipe Contepomi qui tiendrait la corde pour devenir le futur sélectionneur de la sélection nationale.

Entraîneur des trois-quarts du Leinster depuis 2018, Contepomi passé par la France en tant que joueur (Toulon et Stade Français), compte 87 sélections avec l'Argentine. Il a pris sa retraite sportive en 2015. Rugbyrama rapporte de son côté que Quesada, ne compte pas quitter Paris avant la fin de son contrat, lui qui est lié au club de la capitale jusqu'en 2023.

