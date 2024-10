RUGBY. Antoine Dupont à l'ouverture avec les Bleus ? ‘’Je jouerai là où on me dit de jouer’’

Après un nouveau récital de Toulouse contre Toulon (57-5), Antoine Dupont ne cachait pas sa satisfaction et évoque un possible replacement en équipe de France.

Après le match dimanche au Stadium, c’est un possible changement de poste en Bleu qui fait parler : l’absence de Romain Ntamack pour la tournée de novembre relance l’idée de voir Dupont décalé à l’ouverture. Le sélectionneur Fabien Galthié étudie toutes les possibilités derrière le duo Jalibert/Ramos en cas de coup dur.

Un match "un peu en diletante"

Face à Toulon, les Toulousains ont pris leur temps pour entrer dans le match, se laissant un peu malmener dans les premières minutes. Dupont a souligné cette entame timide : "Le ballon humide, une équipe de Toulon costaud, on était un peu en dilettante au début", a-t-il confié au micro de Canal +.

Mais une fois lancés, les Rouge et Noir n’ont fait aucun cadeaux à Toulon, plantant pas moins de huit essais. Moins flamboyant que lors de précédentes sorties, Dupont a tout de même fait du Dupont : efficace, dynamiteur et pragmatique.

"Je jouerai là où on me dit de jouer"

Avec la blessure de Romain Ntamack, certains suiveurs veulent voir Dupont avec le numéro 10 chez les Bleus. À Toulouse, il a d’ailleurs terminé le match face à Toulon à l’ouverture, en binôme avec Paul Graou.

Mais le capitaine des Bleus garde les pieds sur terre et laisse la décision à Fabien Galthié : "À Toulouse, on est habitué à changer de poste, c’est plaisant de pouvoir jouer à côté de Paul (Graou). Mais je jouerai là où on me dit de jouer. ». S’il ne jouera pas aux côtés de Graou en Bleu, c’est avec Nolann Le Garrec qu’il pourrait être aligné en cours de match.

La revanche de Jelonch

En plus de sa propre performance, Dupont a eu un mot pour Anthony Jelonch, son partenaire de toujours, de retour au meilleur de sa forme après plusieurs matchs en demi-teinte. "Je suis content pour lui, il avait vraiment à cœur de se racheter" a-t-il déclaré, saluant l’engagement physique de son ami. Si Jelonch poursuit sur cette lancée, il pourrait donner quelques maux de tête à Galthié pour composer sa troisième ligne.

Le sélectionneur aura des « choix de riche » à faire, car avec un tel effectif, les Bleus visent logiquement un sans-faute cet automne.