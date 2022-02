RUGBY. 6 Nations. ''Dupont président'', l'histoire insolite de cette pancarte de supporters qui a terminé dans les vestiaires

Lors de la rencontre entre la France et l'Irlande, des supporters se sont vus confisquer une pancarte d'encouragement pour Antoine Dupont. Ce dernier a posé avec.

Les élections présidentielles approchent à grand pas. Et les électeurs font de plus en plus leurs choix ! Icône du rugby français, le Ministre de l'Intérieur Antoine Dupont connait une véritable popularité au sein des supporters des Tricolores, et même au-delà ! À tel point qu'un véritable mouvement populaire pousserait le joueur du Stade Toulousain à se présenter à la présidence de la République ? Des supporters lui ont explicitement soumis l'idée via une pancarte avec écrit dessus "Dupont Président" ! Augustin et Anatole, âgés de 11 et 12 ans, ont souhaité encourager le demi de mêlée tricolore face à l'Irlande à leur manière.



Une vision que ne partageait visiblement pas les stadiers du Stade de France, qui ont purement et simplement confisqué la pancarte, pour cause de "message politique". Ces derniers leur ont tout de même promis que la pancarte serait aux objets retrouvés du stade. Le père d'Anatole, Paul, n'a pas manqué de réagir sur les réseaux sociaux de cet incident. Journaliste pour une revue suisse, celui-ci possède une visibilité qui a permis à l'affaire de faire du bruit.

On avait passé la matinée à la faire avec les enfants. La sécurité est intervenue dans les gradins du Stade de France pour nous l’enlever. «Message politique qui peut être mal interprété.» pic.twitter.com/YVyRQ3SvZc — Paul Ackermann (@paulac) February 12, 2022

La fédération française de rugby a pu de fait en entendre parler. Et s'est excusée de la meilleure des manières ! Alors que Paul, Anatole et Augustin, prenaient le RER B en direction de la capitale après le match, déçus de ne pas avoir récupéré leur pancarte aux objets retrouvés (elle n'y était pas), quelle a été leur surprise de la voir sur Twitter fièrement brandie par Antoine Dupont lui-même !

🙏 Nous sommes navrés pour cette incompréhension, mais @Dupont9A a bien reçu le message 😉 ! Merci pour votre soutien ! ❤️ #NeFaisonsXV https://t.co/v0aQ18dGL4 pic.twitter.com/i3tyUuWwqn — France Rugby (@FranceRugby) February 12, 2022

Tout est bien qui finit bien. Et un excellent moyen pour Antoine Dupont de lancer sa campagne présidentielle, avec comme programme politique d'être au soutien de chaque Français !