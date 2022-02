RUGBY. 6 NATIONS. Les supporters vont râler : la fédé galloise instaure des restrictions sur l'alcool dans le stade

À l’aube du Tournoi des 6 nations, la fédération galloise vient d’annoncer que la bière servie au Millenium de Cardiff serait plus faible en alcool et que les buvettes fermeront à la mi-temps.

Alors que le Pays de Galles prépare son déplacement sur la pelouse de l’Aviva Stadium ce samedi. La fédération galloise vient d’annoncer des nouvelles mesures qui seront mises en place lors des matchs à domicile. Lors des 3 réceptions du XV du Poireau au Principality Stadium de Cardiff, la bière servie dans le stade sera plus faible en alcool. De plus, les buvettes de l’enceinte sportive fermeront durant la seconde période du match. Si ces mesures sont préventives, la WRU a annoncé qu’elle traiterait les comportements déplacés comme il se doit : « Les équipes de sécurité du stade traiteront les mauvais comportements avec une vigueur accrue, mais la mesure la plus importante est un appel à tous les supporters pour qu'ils assument la responsabilité de leurs propres actions. » Toutes personnes arrivant en état d’ébriété au stade, se verra refuser l’accès aux tribunes. Pour finir, des messages sur la mise en garde de la consommation d’alcool lors de l’avant-match sur les chaines galloises ainsi que dans l’enceinte du stade seront mis en place.

Ces mesures sont mises en place à la suite des éléments qui avaient eu lieu lors de la tournée d’automne. Lors de la défaite face aux Sud-Africains en novembre dernier, un supporter alcoolisé était entré sur la pelouse au pire moment de la partie. Liam Williams s’en allait marquer un essai tout fait alors que les deux équipes étaient dos-à-dos à la 65e minute. Malheureusement, l’entrée du fan et des stadiers sur la pelouse avait gêné l'arrière gallois sur sa prise de balle et l'arbitre avait dû stopper l'action aussitôt. Évacué par les stadiers, le supporter avait été hué et aspergé de bière tout au long de sa sortie. Une action qui avait fait réagir Tom Shanklin, l’ancien international gallois aux 138 sélections : « Il devrait être lourdement condamné à une amende et banni des stades. En plein milieu de la meilleure opportunité offensive du Pays de Galles. Épouvantable ».

La WRU va donc, par ces mesures, essayer de contre les mauvais comportements des supporters ivres : « Nous avons pris une série de mesures conçues pour changer le sens de déplacement de certaines tribunes qui ont été détectés lors de nos matchs de la série des nations d'automne. » En revanche, le directeur général de la WRU, Steve Phillips, ne veut surtout pas que ces nouvelles règles mettent en péril l’expérience des supporters : « Il est extrêmement important pour nous que les supporters apprécient leur visite au stade de la Principauté et nous continuerons à faire tout ce que nous pouvons pour que ce soit le cas pour tous. » Pour rappel, en 2018, le Millenium de Cardiff devenait le premier stade de rugby à proposer une zone sans alcool dans ses tribunes. Une particularité qui avait pu être identifiée grâce aux nombreux questionnaires de satisfaction client établis par la WRU.