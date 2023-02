RUGBY. 6 Nations. Le choc Pays de Galles/Angleterre va-t-il faire FLOP ?

La rencontre entre le Pays de Galles et l'Angleterre est toujours sous la menace d'une grève des joueurs gallois en raison de problèmes de contrats.

RUGBY. 6 Nations. La somme colossale que pourrait perdre le Pays de Galles en cas de grèveAttendue ce mardi, la composition du Pays de Galles pour le match du 6 Nations n'a pas été dévoilée par Warren Gatland. Le sélectionneur a expliqué qu'en raison de l'incertitude entourant l'avenir des joueurs, des nombreuses réunions qui se tiennent entre les différentes parties, qu'il était important d'avoir plus de clarifications avant de dévoiler la feuille de match. La rencontre au sommet entre Gallois et Anglais à Cardiff aura-t-elle lieu ? Pour l'heure, impossible de l'affirmer tant qu'un accord ne sera pas trouvé sur les contrats des joueurs ainsi que sur la règle des 60 sélections. Le boss du XV du Poireau se veut cependant confiant via Wales Online : "Je suis sûr qu'il aura lieu. Les joueurs ont probablement eu une demi-douzaine de réunions ces derniers jours. Cela a été un peu difficile, mais parfois cela galvanise les gens. Pour être honnêtes envers les joueurs, ils se sont bien entraînés malgré tout cela. Il s'est passé des choses, mais à l'entraînement, ils se sont bien appliqués." Les internationaux demandent désormais des certitudes quant à leur avenir. Ce qui n'a pas été le cas.



Après un entraînement ce mardi matin, le programme a été allégé cet après-midi. De manière que les joueurs puissent régler ces problèmes avant de se concentrer sur la rencontre. Un contexte qui est loin d'être favorable à la réception de l'Angleterre au Principality Stadium après deux défaites en autant de matchs dans le 6 Nations. "Je ne pense pas qu'il y aura un manque de motivation pour jouer contre l'Angleterre. Ils ont été libérés aujourd'hui, ils reviendront remontés jeudi." Ce mercredi fait office de date limite dans les discussions. Les joueurs vont-ils mettre leurs menaces à exécutions et faire grève ? "Les faits sont que la WRU et les clubs ont payé des salaires que leurs entreprises ne peuvent pas se permettre, aussi le nouvel accord établit un nouveau cadre pour les négociations contractuelles", explique le Professional Rugby Board dans le communiqué officiel publié par la fédération.