RUGBY. 6 Nations. Equipe de France féminine. Drouin en 10, Jacquet à l'arrière pour recevoir l'Italie

Ce vendredi, la composition de l'équipe de France féminine pour recevoir l'Italie dans le cadre de la première journée du Tournoi des 6 Nations a été dévoilée.

La composition de l'équipe de France féminine pour recevoir l'Italie dans le cadre de la première journée du Tournoi des 6 Nations a été dévoilée. La charnière sera composée de Chambon et Drouin. Forlani et Fall sont dans la cage tandis que Murie et Castel sont aux ailes. Notez la présence de Trémoulière et de Boulard sur le banc. "Ce premier match du Tournoi est très important pour bien débuter cette compétition dans un stade des Alpes que l’on connait bien. La composition s’inscrit dans la volonté de positionner les joueuses en forme du moment", expliqué via le site de la FFR, Thomas Darracq, responsable Sportif XV de France féminin. Notez que la France a gagné 19 de ses 20 derniers matches à domicile dans les Six Nations féminin.