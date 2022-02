RUGBY. 6 Nations. Equipe de France. Votre composition pour l'Irlande avec Woki en 3e ligne et Vakatawa au centre

Ce samedi, l'équipe de France affronte l'Irlande dans le Tournoi des 6 Nations. Un match clé pour les Bleus. Découvrez votre composition pour ce choc.

Vos Matchs de Rugby France/Irlande, Toulouse/Paris, à quelle heure et sur quelle chaîne ?C'est une tradition désormais : chaque mercredi soir, 14 joueurs sont libérés par le staff de l'équipe de France en vue du match du week-end. Une liste qui nous en apprend un peu plus sur la composition des Bleus face à l'Irlande. En effet, si certains éléments n'ont plus l'heure que peu de chance d'être dans les 23, certains joueurs auraient pu être de la rencontre. On pense notamment à Bernard Le Roux. Vous aviez souhaité le voir en deuxième ligne aux côtés de Paul Willemse, mais il s'en sera rien. On peut imaginer que Cameron Woki va enchaîner dans la cage alors que vous auriez aimé qu'il débute en troisième ligne aux côtés d'Alldritt et Jelonch.

Les 14 joueurs libérés mercredi :



Paul BOUDEHENT

Ibrahim DIALLO

Thomas LAVAULT

Bernard LE ROUX

Sekou MACALOU

Dany PRISO

Yoan TANGA

Léo BERDEU

Jules FAVRE

Antoine HASTOY

Matthieu JALIBERT

Matthis LEBEL

Donovan TAOFIFENUA

Tani VILI

Derrière, la seule inconnue concerne le centre du terrain suite au forfait de Danty. Selon vous, c'est Virimi Vakawa qui doit être sur le pré au coup d'envoi et non Yoram Moefana. Le sélectionneur va-t-il aussi faire le choix d'aligner les deux Racingmen ?