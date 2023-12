RUGBY. 6 Nations. ''Dur de dire stop'', l'appel du XV de France trop fort pour Romain Taofifenua ?

Alors qu'il avait pris sa retraite internationale à l'issue de la Coupe du monde, Romain Taofifenua a confié que si le XV de France a besoin de lui, il est là.

Après Uini Atonio, Romain Taofifenua pourrait-il sortir de sa retraite pour le XV de France ? Pour l'heure, rien n'indique que le deuxième ligne de Lyon participera au Tournoi des 6 Nations. Néanmoins, celui qui portera le maillot du Racing 92 l'an prochain a confié au Progrès que la porte vers les Bleus n'était finalement pas fermée à clé.

"Si le XV de France a besoin de moi, je serai là…", a lancé le joueur de 33 ans qui explique avoir discuté avec Williams Servat depuis la fin de la Coupe du monde. Un scénario a laissé un goût amer dans la bouche des Bleus.

Comme ses coéquipiers en équipe de France, Tao avait besoin de digérer. "Après la fin brutale qu’on a vécue et avec un peu de recul, c’est dur de dire stop", ajoute le Lyonnais. Une chose est sûre, il ne poussera pas le bouchon jusqu'en 2027 et le Mondial en Australie.

Cependant, il pourrait accompagner la jeunesse et faciliter la transition, à l'instar de son compère Atonio lors du prochain 6 Nations, voire plus si affinités. Le processus de sélection au sein du staff tricolore va bientôt commencer. Beaucoup de joueurs vus ces quatre dernières années vont poursuivre l'aventure.

Mais on va très certainement voir de nouvelles têtes, en particulier dans la cage. Le Toulousain Emmanuel Meafou, qui détient désormais son passeport français, est attendu de pied ferme par les supporters et sans doute aussi par Fabien Galthié.

Autre joueur suivi de très près par le sélectionneur, Posolo Tuilagi. Le jeune international U20 de l'USAP progresse à chacune de ses sorties. Avoir Taofifenua à ses côtés pourrait être un plus pour le récent champion du monde des moins de 20 ans afin d'apprendre les ficelles du jeu au niveau international.

Pour l'heure, rien d'officiel quant à un retour chez les Bleus de Uini Atonio et Romain Taofifenua. Mais une chose est sûre, il tarde aux supporters comme aux joueurs de démarrer un nouveau cycle. Et quoi de mieux que d'aller chercher un deuxième Grand Chelem dans le Tournoi pour poser les bases du nouveau projet en vue de la Coupe du monde 2027.