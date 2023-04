RUGBY. 53 ans après, la fédération irlandaise offre un cadeau merveilleux au papa de Brian O’Driscoll

En 1970, Frank O’Driscoll portait le maillot de l’Irlande. Plus d’un demi-siècle après, cette apparition devrait enfin compter comme une sélection.

C’est une nouvelle qui couvre d’honneur 12 anciens rugbymen irlandais. En 1970, l’Irlande effectuait une tournée estivale en Argentine. Malheureusement pour les nouvelles têtes qui étaient du voyage, cette série de matchs n’avait pas été considérée comme des matchs officiels. Une vision élitiste de la sélection qui a fait tomber certains joueurs dans l’anonymat. Parmi eux, qui aurait pu deviner que la père de Brian O’Driscoll, plus grand centre de l’histoire du rugby, pouvait s’y trouver. En effet, Frank O’Driscoll a disputé deux rencontres contre la sélection sud-américaine.

Quel est le centre parfait selon O'Driscoll ? Un Tricolore, un Springbok, deux All Blacks, ce serait un MONSTRE !

Parti à l’autre bout du monde et jamais rappelé sous la tunique verte, certains joueurs n’auront jamais obtenu la reconnaissance due par leur fédération. En cause, l’IRFU (Ireland Rugby Football Union) ne décernait des caps qu’aux joueurs ayant déjà joué contre des équipes dites historiques du rugby mondial et ceci, jusqu’en 1986. Les Pumas n’étant pas considérés comme une grande nation du rugby à l’époque, ces matchs (et bien d’autres) ont disparu des mémoires irlandaises. Un oubli qui avait déjà été observé du côté du rugby féminin. En effet, les 112 internationales féminines qui ont représenté l'Irlande entre 1993 et 2005 avaient dû attendre 2018 avant de recevoir les honneurs.

Ce travail de mémoire, la fédération irlandaise ne l’a pas fait naturellement. En effet, il aura fallu que la légende Brian O’Driscoll se plaint au sujet du traitement réservé à son père pour que les mentalités évoluent. C’était en 2014 et il aura fallu attendre près de 10 ans pour que les recherches nécessaires arrivent à leur terme. En épluchant tous les matchs organisés avec l’IRFU, la fédération celte a recoupé ses données avec ceux de ses adversaires de l’époque. Ainsi, si l’adversaire avait enregistré ce match en tant que test officiel, l’institution irlandaise se chargeait de faire de même.

RUGBY. Champions Cup. Pas de Johnny Sexton face au Stade Toulousain en demi-finale !

Mentionnés dans un communiqué officiel, 14 nouveaux matchs ont donc pu être considérés comme des rencontres officielles. Ce nouveau recensement permet d’accueillir 12 nouveaux internationaux irlandais au compteur. Une cérémonie sera organisée le 19 août 2023 à l'occasion d'un match de préparation pour la Coupe du monde face à l'Angleterre afin de leur rendre hommage. Pour les héros irlandais décédés, des membres de leurs familles seront présents pour les représenter.

Liste des noms, clubs de l'époque, année jouées et numéro international irlandais :