Religion Rugby fête ses 10 ans, que de chemin parcouru, que de projets à venir

La marque de rugbywear Religion Rugby fête ses 10 ans et va franchir le million de pièces vendues. Une belle histoire faite de rencontres et d'idées.

Religion Rugby, la marque de rugby aux 15 valeurs Le monde du rugby est plein de belles histoires entre copains. Et celle de Religion Rugby n'est pas bien différente de celles que peuvent raconter les joueurs. Julien et Jean-Charles étaient motivés par un but commun : celui de créer une marque de rugbywear capable de côtoyer les géants du secteur, les modèles que sont Blanco et Eden Park. Ce modèle motivant qu’on respecte et qu’on a secrètement envie de dépasser. Et qui dit rugby, dit aussi, respect et humilité. S'ils avaient le Top 14 dans le viseur à long terme, c'est en série qu'ils ont débuté il y a de ça dix ans. Le projet était solide, mais encore fallait-il qu'ils se donnent les moyens de leurs ambitions. Financiers, tout d'abord avec un investissement de 15 000 euros à deux. Une somme loin d'être suffisante pour s'offrir Cheslin Kolbe pour une saison, mais assez importante pour démarrer leur aventure. Car si Julien et Jean-Charles n'avaient pas forcément les finances presque illimitées de certains grands argentiers du rugby professionnels, leurs réserves d'idées et d'énergie étaient pleines à craquer. "On a démarché une usine en Espagne pour confectionner 5 polos sur lesquels l’identité de notre marque a été affichée : le damier, inspiré d’un mouvement musical Anglo Saxon luttant contre le racisme, le two tones et des valeurs brodées qui correspondent à une composition de 15 joueurs dont les noms sont remplacés par 15 valeurs". Et comme une équipe qui part sur les routes le week-end en bus pour jouer à l'extérieur, Julien et Jean-Charles ont entrepris un road-trip à travers toute la France pour démarcher des revendeurs en présentant leur concept. Pour anecdote, Tony Mathis, dont ils gardent un excellent souvenir et actuel directeur de Ruckfield, leur avait passé commande. Qu’il semble loin le temps où les polos étaient stockés dans une ancienne grange dans l’Ariège. La collection Fabien Pelous, capitaine légendaire.

Religion Rugby va franchir la barre symbolique du million de pièces vendues. La grange est devenue un entrepôt et leurs anciens coéquipiers ont laissé place à des figures bien connues du monde de l'ovalie. Fabien Pelous, Jean-Pierre Rives, Jean-Pierre Garuet, Philippe Dintrans, Abdelatif Benazzi ou en encore Joe Rokocoko et Christian Califano "avec lequel on vous réserve une belle surprise." Ces joueurs qui les faisaient rêver sont devenus des amis. Et d'autres ont également adhéré à la marque et ses valeurs. Joe Tekori et bientôt Willy Taofifenua et Mirco Bergamasco "nous ont fait l’immense honneur de signer leur collection joueur de légende." La famille Religion Rugby s'agrandit au fil des collaborations avec des joueurs, mais aussi des artistes : Julien Soone, Chicandier, Zoulliart, etc. Allez voir la collection Willy Taofifenua, le mammouth de Wallis.

Des rencontres qui les amènent à voir encore plus loin avec l'ouverture de magasins à Albi et Tarbes, le projet d'émission avec Christian Califano et une extension du marché du web vers d’autres pays. "Religion Rugby ce n’est pas simplement des morceaux d’étoffe, c’est une histoire du rugby qu’on raconte et qu’on transmet aux plus jeunes afin de les aider à trouver leurs modèles. Le fameux modèle dont on parlait au début, celui qui inspire et motive. C’est un honneur de rendre hommage à ces joueurs en racontant leur histoire." La perspective de la Coupe du monde en France en 2023 est une formidable opportunité pour la marque de grandir et de continuer à inspirer. La fête promet d'être somptueuse dans les stades comme autour. Et nul doute que Religion Rugby s'aura s'y inviter avec style.

Découvrez la collection Joueurs de Légende