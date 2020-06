Josaia Raisuqe condamné pour agression sexuelle, la prison requise

L'ancien joueur du Stade Français Josaia Raisuqe a été condamné par le tribunal correctionnel pour des faits de violences remontant à 2017.

Le Parisien rapporte cette semaine la condamnation pour agression sexuelle de l'ancien joueur du Stade Français Josaia Raisuqe. Les faits remontent au 23 juillet 2017 : vers trois heures du matin, alcoolisé, il s'en été pris à une jeune femme avant d'agresser physiquement ses amis. Sous contrat avec Nevers depuis 2017 et son licenciement pour faute grave par le club parisien, le Fidjien était attendu ce mercredi devant la 24e chambre du tribunal correctionnel. Il ne s'est pas présenté. Et à en croire Le Parisien, personne n'a de nouvelles de lui depuis trois mois. Blessé en novembre dernier (rupture des ligaments croisés du genou), il avait été forfait pour le reste de la saison. Il serait rentré dans son pays natal. [POINT TRANSFERT] Roudil à Pau, imbroglio autour d'Usarraga, Raisuqe outUn an de prison a été requis contre Raisuqe, 25 ans, dont six mois avec sursis. Finalement, seul le sursis a été retenu. Il est assorti de 3 000 euros pour préjudice moral. Il devra également les frais de justice de la victime à hauteur de 1 140 euros. Pour rappel, Raisuqe était en compagnie d'un autre coéquipier du Stade Français à l'époque. Pour violences en état d'ivresse Waisea Nayacalevu avait été condamné à 120 heures de travaux d'intérêt général. Il avait été sanctionné en interne mais pas renvoyé. S'il ne revient pas en France, Josaia Raisuqe pourrait être remercié par Nevers même s'il a été une formidable arme offensive depuis son arrivée. TOP 14. Le Stade Français licencie Josaia Raisuqe pour faute grave, avertissement pour Waisea