Quesada suspendu un mois, Aldigé une semaine : quand les staffs sont indisciplinés

La Commission de discipline de la LNR a sanctionné plusieurs entraîneurs et dirigeants de clubs. Un nouveau visage du rugby français.

Depuis le début de saison, les nouvelles directives de l'arbitrage pénalisent beaucoup les clubs notamment sur les rucks et les plaquages dangereux. Mais le corps arbitral est également plus regardant, à juste titre, sur ce qui se passe autour du terrain. On se rappelle d'Ugo Mola qui a été exclu du bord de terrain durant la rencontre face au Stade Français. Il avait écopé d'une semaine de suspension pour le motif d'indiscipline et "contestation des décisions des officiels de match".

La mauvaise habitude continue sur tous les stades de Top 14 et de Pro D2. Le huis clos devient un mal pour un bien concernant ces attitudes. Sûrement que les arbitres n'entendaient pas ces remarques et ces contestations, mais aujourd'hui, plusieurs entraîneurs sont concernés. La Ligue Nationale de Rugby nous informe dans un communiqué que 3 entraîneurs ont été sanctionnés pour "contestation des décisions des officiels de matchs". Le premier est le président du Biarritz Olympique, Jean-Baptiste Aldigé, qui voit une suspension d'une semaine lui tomber dessus suite au match opposant son club à Provence Rugby. Ces sanctions entraînent l'impossibilité d'accéder au terrain et aux vestiaires des arbitres. Xavier Péméja, entraîneur de l'USON Nevers Rugby, a lui écopé d'un simple avertissement après la 11e journée de Pro D2 face à Colomiers.

Mais la plus grosse sanction concerne Gonzalo Quesada, entraîneur du Stade Français Paris après le match de la 10e journée de Top 14 face au LOU, perdue d'un petit point (20-19). Il a été reconnu "d'action contre un officiel de match" et plus particulièrement pour "manquer de respect envers l'autorité d'un officiel de match". Pour cela, la Commission de discipline a décidé que l'entraîneur argentin serait suspendu 4 semaines avec une amende de 2 000 euros assortie de sursis. Il n'aura pas accès aux terrains et aux vestiaires des arbitres. Sa requalification ne sera effective que le lundi 4 janvier 2021. Mais ce n'est pas tout. Les actes des entraîneurs sont également les actes des clubs et pour cela, le Stade Français Paris a été sanctionné de 11 000 euros d'amende suite à l'article 65 des règlements généraux de la LNR.