''Quand on respecte la feuille de route, on est dangereux'', un XV de France conquérant mais lucide après l’Argentine

Les Bleus signent un sans-faute en novembre ! Retour sur la performance face à l’Argentine et les déclarations inspirantes de Galthié et de ses joueurs après une victoire pleine de promesses.

Une première mi-temps maîtrisée, une seconde plus disputée

Au Stade de France, le XV de France a signé une performance solide face à l’Argentine, s’imposant 37-23. Une rencontre marquée par une première période tonitruante où les Bleus ont inscrit trois essais pour mener 30-9 à la pause. Mais comme l’a souligné Antoine Dupont via L'Indépendant, "on aurait pu éviter le relâchement en deuxième période". Les Argentins, rugueux et déterminés, ont répondu avec intensité, empêchant les Français d’enfoncer le clou après la pause. Fabien Galthié a reconnu ce contraste tout en se satisfaisant de l’essentiel via L'Equipe : "Quatorze points d’écart, c’est mieux maîtrisé que les Irlandais. Mais on pouvait être plus ambitieux sur la deuxième période."

Un groupe en progression : "Trois sur trois, mission accomplie"

Louis Bielle-Biarrey, auteur d’un essai et véritable révélation de cette tournée, a exprimé sa joie au Figaro : "On est sur trois sur trois, c’était l’objectif et on va pouvoir savourer ce soir. […] J’ai l’impression qu’on est quand même monté en puissance." Une analyse partagée par Thomas Ramos, lucide via Rugbyrama sur les axes de progression malgré la réussite collective : "Quand on regarde les résultats des nations du nord sur cette tournée, ça n’a pas toujours réussi. […] On ne va pas faire les difficiles." Cette dynamique positive est d’autant plus notable que les Bleus ont enchaîné trois victoires contre des adversaires de poids : le Japon, la Nouvelle-Zélande et l’Argentine.

Pour Charles Ollivon, l’accent est mis sur le plaisir retrouvé : "Qu’espérer de mieux ? Ce n’est que du 'kiff'. Trois matchs, trois victoires. […] Ce soir, on a pris du plaisir !"

Fabien Galthié : "Il n’y a que des gagnants ce soir"

Le sélectionneur Fabien Galthié n’a pas caché sa satisfaction quant à l’investissement des joueurs : "Tous les joueurs ont marqué des points. Il y a de l’émulation, de la concurrence." Cette tournée automnale, qualifiée de "coup d’envoi de la préparation pour la Coupe du monde 2027", marque un nouveau départ après une année 2024 contrastée. "Il fallait retrouver une dynamique et performer. Ç'a été fait", s’est réjoui Galthié, insistant sur les fondations solides posées pour l’avenir.

L’entraîneur n’a pas manqué de rappeler les marges de progression : "Quand on respecte notre feuille de route, on peut être dangereux et efficaces. Mais il y a des fautes de main et des temps forts qu’on ne conclut pas." Des points à travailler, certes, mais un bilan globalement flatteur pour une équipe qui reste à 80 % de victoires sur l’année.

Un état d’esprit conquérant

Au-delà des résultats, cette tournée a confirmé la résilience et la profondeur du XV de France. Antoine Dupont, de retour après une longue absence, a salué "notre marge de progression". De son côté, Ramos a mis en avant la sérénité du groupe : "Cette semaine, il y avait beaucoup de sérénité dans le groupe, et on avait à cœur de répondre présents face aux Argentins."

Cet état d’esprit est précisément ce que cherche à cultiver Galthié : une équipe capable de performer dans l’adversité tout en intégrant des joueurs jeunes ou revenant de blessure. L’objectif est clair : bâtir une génération encore plus redoutable à l’horizon 2027.

Une tournée réussie, mais les défis à venir

Avec trois victoires de rang, les Bleus ont redonné le sourire à leurs supporters après une année post-Coupe du monde en dents de scie. La profondeur de l’effectif et l’émulation au sein du groupe sont les clés de ce succès. Mais les Bleus devront maintenir ce niveau d’exigence face à des adversaires toujours plus préparés. Comme l’a rappelé Galthié, "porter ce maillot, c’est du plaisir mais aussi des moments difficiles, des remises en question."

Si cette tournée d’automne marque un tournant positif, elle ouvre également la voie à des attentes encore plus grandes pour le prochain Tournoi des Six Nations. Les bases sont solides, mais le travail ne fait que commencer.