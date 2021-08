PRONOSTICS. Narbonne va-t-il réussir son retour en Pro D2 face au Stade Montois ?

La première journée de Pro D2 se poursuit ce vendredi après la victoire de Bayonne jeudi. Place aux pronostics avec notre partenaire Winamax.

En attendant le retour du Top 14, focus sur la Pro D2 cette semaine avec notamment le retour de Narbonne en deuxième division. Les promus vont-ils s'imposer à domicile ? De son côté, Grenoble voudra déjà prendre l'avantage psychologique sur un concurrent aux places qualificatives, Oyonnax. Place aux pronostics avec notre partenaire Winamax.



Narbonne - Mont-de-Marsan (vendredi 27 août à 19h30)

De retour dans le monde professionnel, les Narbonnais voudront à tout prix éviter de faire l'ascenseur. Mais la Pro D2 est un championnat compliqué et très compétitif. Quoi de mieux qu'une première victoire à domicile pour débuter la saison en beauté et prendre de précieux points ?

Grenoble - Oyonnax (vendredi 27 août à 20h45)

Le FCG et l'USO restent sur un match nul en amical, mais aucune des deux formations se voudra partager les points ce vendredi soir. Elles visent toutes les deux une place dans les six et plus si affinité. L'an passé, Grenoble n'avait pas dépassé le stade des barrages face à Biarritz, futur promu. Oyonnax, à la maison, avait dominé Colomiers, avant de se casser les dents sur l'USAP, futur champion de France. Désormais, les joueurs de l'Ain et de l'Isère font partie des cadors du championnat.



Vainqueur du Rugby Championship 2021



On a bien cru (et espéré) que le Rugby Championship allait se terminer en Europe. Finalement, c'est l'Australie qui va accueillir la compétition. Pour l'heure, la Nouvelle-Zélande domine les débats, mais l'Afrique du Sud se verrait bien remporter le tournoi après avoir dominé les Lions britanniques et irlandais. L'Argentine et l'Australie vont-elles jouer les troubles-fête ?

