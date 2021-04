PRONOSTICS. Le Stade Toulousain peut-il enfin faire tomber le Munster chez lui ?

Le Stade Toulousain défie le Munster avec la ferme intention de faire tomber la province irlandaise sur ses terres en 8es de finale de la Champions Cup.

La Coupe d'Europe fait son retour ce week-end avec des 8es de finale totalement inédits dans cette compétition. Son format a en effet été modifié en raison de la crise sanitaire. Laquelle continue d'impacter la Champions Cup puisque le match entre Leinster et Toulon a été annulé. Les Varois ne verront pas les quarts mais plusieurs formations de Top 14 peuvent y croire. Place aux pronostics avec notre partenaire Winamax.

Wasps - Clermont (samedi 3 avril - 13h30)

L'ASM court toujours après une première victoire en Champions Cup. Les Saracens et Toulon hors-jeu, la route est plus dégagée mais il faudra d'abord passer par les Wasps avant de jouer un quart de finale qui pourrait les opposer à Toulouse ou au Munster la semaine prochaine. Les Guêpes ne piquent pas vraiment cette saison en Premiership avec seulement six victoires en 15 matchs. Les Anglais ont concédé autant de revers à la maison. Tandis que Clermont, 3e du Top 14, reste notamment sur un succès à Paris en championnat.



Le pari sûr : les Auvergnats sont favoris dans ce match couperet avec une cote de seulement 1,43.



Le pari audacieux : succès des Wasps qui gagnent de 8 à 14 points, cote à 8,50.



Munster - Stade Toulousain ( samedi 3 avril - 16h00 )



Avec l'annulation du match du Leinster, cette affiche fait encore plus figure de choc au sommet. Les Toulousains se déplacent avec leurs internationaux, dont Dupont et Ntamack, mais sont également privés de joueurs précieux. Le leader du Top 14 vient d'être battu à la maison en Top 14 et aura certainement des choses à se faire pardonner. Quoi de mieux qu'une qualification en quart de finale de la Champions Cup pour retrouver le sourire.



Le pari sûr : 1,31, c'est la cote pour un avantage de +3.5 points en faveur du Stade Toulousain au coup de sifflet final.



Le pari audacieux : Munster en tête aux citrons puis victoire du Stade Toulousain, cote à 5,60.



Bordeaux-Bègles - Bristol (dimanche 4 avril - 17h00)

Les Bordelais retrouvent les Bears en Champions Cup six mois après la demi-finale de la Challenge Cup. En septembre dernier, les Anglais les avaient dominés avant de remporter la compétition aux dépens de Toulon. Ce 8e de finale historique, les Girondins ne veulent pas le manquer. Au bout, une qualification en quart de la Champions Cup, eux qui n'ont pas réussi à voir les phases finales du Top 14 depuis leur retour dans l'élite.



Le pari sûr : Pariez sur l'écart de points entre les deux équipes à la fin du match. +5.5 pour l'UBB, cote à 1,28.



Le pari audacieux : Bordeaux-Bègles gagne d'au moins 15 points, cote à 6.



