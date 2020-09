Pro D2, Challenge Cup, Champions Cup - Où et quand suivre vos matchs ce week-end ?

Horaires, chaînes, championnats, pas toujours facile de s’y retrouver. Pour ne pas rater une miette de rugby ce week-end, Le Rugbynistere vous dévoile le programme… et ça commence dès ce soir !

Le jeudi, c’est Pro D2. Et ce soir, Provence Rugby affronte Nevers à 20h45 sur Canal + Sport. Une belle affiche entre l’actuel leader et le troisième du championnat. La passe de 3 pour les Aixois ?

Vendredi

Vendredi, à 19h pétante, 5 affiches de Pro D2 vous seront proposés. Vous aurez le choix entre : Stade Montois - Vannes, Valence Romans - Carcasonne, Soyaux Angoulême - Oyonnax, Aurillac - Colomiers, et Grenoble - Montauban. Toutes ces rencontres seront à suivre sur Rugby +, du canal 254 à 258.

Une seule rencontre de Pro D2 sera diffusé en prime-time, il s’agit de l’affiche entre l’USAP et Rouen. Apres leur match annulé de la semaine dernière, nul doute que les catalans seront nombreux devant leur télévision pour retrouver leur équipe fétiche. Il faudra pour cela se brancher sur Canal + Sport, à 20h45.

A moins que vous préfériez suivre le quart de finale de Challenge Cup, qui aura lieu à la même heure, et qui opposera Bristol à Newport. Ce sera cette fois sur Beinsport 2.

Samedi

Samedi, c’est un véritable marathon rugbystique qu’on vous propose de suivre. Il commencera des 11h20 du matin, sur Canal + Sport avec la grande finale du Super Rugby Australien entre les Brumbies et les Queensland Reds, une affiche à ne manquer sous aucun prétexte.

La journée continuera avec la crème du rugby européen, d’abord avec la Challenge Cup, et le quart de finale historique de l’UBB contre les écossais d’Edimbourg, à 13h30 sur Beinsport 1.

Après cette mise en bouche, ne changez surtout pas de chaine. À 16h, la chaine enchainera avec le quart de finale de Champions Cup entre le Leinster et les Saracens, immanquable.

Un « choc » pouvant en cacher un autre, nous aurons le droit, dans la foulée, à un savoureux duel franco-français entre Clermont et le Racing 92. Ce sera le premier match en clair (enfin !) de ce week-end, et il sera à suivre dès 18h45 sur France 2.

Pour conclure ce marathon, vous aurez le choix entre 2 affiches, pour suivre le match entre Biarritz et Béziers qui conclura la 3ème journée de Pro D2, il faudra se brancher à 21h sur Canal + Sport. A moins que vous préfériez Toulon-Scarlets sur le service public. Pour voir Toulon accéder peut-être aux demi-finales de Challenge Cup, ce sera à 21h15 sur France 4.

Dimanche

Un dimanche plutôt tranquille en apparence avec « seulement » 3 affiches, mais pas des moindres. Il y aura d’abord, le très attendu Toulouse-Ulster. Les Toulousains en quête d’un cinquième titre européen tacheront d’écarter les féroces Irlandais de leur route, y arriveront-ils ? Pour le savoir, ce sera à 13h30 sur France 2.

A 16h, les Castrais affronteront, eux, Leicester, une rencontre à suivre sur Beinsport 1.

Et pour conclure ce week-end rugby, le dernier rendez-vous sera (encore) sur une nouvelle chaine : Beinsport 3, où vous pourrez suivre le choc entre Exeter et Northampton à 18h30. Non pas pour le compte de la Premiership, mais pour une place en demi-finale de Champions Cup.