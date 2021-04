Programme TV. NRL, Premiership, finale des 6 Nations Féminin : quelle heure et quelle chaîne ?

Si le Top 14 reporte des matchs pour cause de Covid, il reste tout de même du rugby à voir à la télé ce week-end.

Malgré quelques reports de matchs en Top 14 pour cause de Covid, il reste du rugby à regarder à la télé ce week-end. Bien évidemment, de belles affiches seront disponibles dans le plus beau championnat de France. Mais il y aura surtout la finale du 6 Nations Féminin avec un crunch Angleterre vs France. Nos Bleues iront chercher une victoire dans un Tournoi remanié avec deux poules. On verra également de la NRL, ce championnat impressionnant de rugby à XIII où l'une des règles favorites est de plonger en coin pour marquer, avec le corps en dehors du terrain. Voici le programme du week-end :

Mercredi 21 avril

Dragons Catalans vs Salford Red Devils, 22 heures sur Sport En France.

Jeudi 22 avril

NRL :

Penrith Panthers vs Newcastle Knights, 11h50 sur BeIn Sports 2

Pro D2 :

Angoulême vs Colomiers, 18h30 sur Rugby+

Perpignan vs Nevers, 20h50 sur Canal+ Décalé

Vendredi 23 avril

NRL :

Gold Coast Titans vs South Sydney Rabbitohs, 10h sur BeIn Sports 3

Pro D2 :

Grenoble vs Colomiers, 18h45 sur Canal+ Sport

Biarritz vs Aurillac, 19h sur Rugby+

Carcassonne vs Béziers, 19h sur Rugby+

Oyonnax vs Mont-de-Marsan, 19h sur Rugby+

Montauban vs Valence Romans, 19h sur Rugby+

Rouen vs Provence Rugby, 19h sur Rugby+

Premiership :

Bristol Bears vs Exeter, 20h45 sur RMC Sport 2

Super Rugby :

Western Force vs Queensland Reds, 23h35 sur Canal+ Décalé

Samedi 24 avril

NRL :

Sale Sharks vs Canterbury-Bankstown Bulldogs, 9h35 sur BeIn Sports 3

Premiership :

London Irish vs Harlequins, 13h30 sur RMC Sport 2

Leicester vs Northampton, 16h sur RMC Sport 2

6 Nations Féminin :

XV de France vs Angleterre, 15h sur France 2

Super League :

Dragons Catalans vs Warrington Wolves, 18h sur BeIn Sports 3

Top 14 :

Dimanche 25 avril

NRL :

Sydney Roosters vs Newport Dragons, 8h05 sur BeIn Sports 3

