ProD2. Le choc des demies : Armitage vs Bruni, duel de Grands Huits

Steffon Armitage et Rodrigo Bruni, 2 des meilleurs 8 du championnat, vont se retrouver dimanche en demie de ProD2. Ça sent la poudre !

"Au rugby, un bon numéro 8 c’est celui qui te fait avancer quand tu tombes sur un mur, celui qui te soulage quand tu prends la marée, celui qui met des gifles à ta place quand ton vis-à-vis chambreur est un peu trop costaud pour tes petits bras." Au rugby, un bon numéro 8, c’est un peu MacGyver avec 35 kilos de plus, quoi ! Bien sûr, les autres aspects de l’un des postes les plus complexes de notre sport sont nombreux, à commencer par la sureté sous les ballons hauts et l’adresse derrière la mêlée. Reste que pour trouver des garçons qui remplissent peu ou prou tous ces critères, il faut généralement se tourner vers le niveau +++ ; Jerome Kaino et ses 38 ans l’ont à nouveau démontré samedi dernier en finale de Champions Cup.

En ProD2 pourtant - qui ne s’apparenterait qu’au niveau + - Biarritz et Vannes ont tous deux la chance de pouvoir compter sur des garçons cochant pas mal de ces cases. Ça tombe bien, le 2ème et le 3ème de la saison régulière s’affronteront ce week-end en demi-finale et de fait, Steffon Armitage et Rodrigo Bruni aussi, derrière leur édifice. D’un côté vous avez l’Anglais, 35 ans, 5 sélections avec le XV de la Rose, plus de 200 matchs dans l’Hexagone et principalement connu pour avoir été l’un des meilleurs spécialistes du jeu au sol de la planète durant des années ; de l’autre, l’Argentin, 27 piges, 7 sélections avec les Pumas, 15 matchs de Super Rugby et qui est en train de se faire un nom dans tous les foyers de Bretagne et de Navarre.