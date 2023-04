RUGBY. ProD2. Le SU Agen met un terme à la ''saga biarrote'' et perd un sponsor majeur

6e de Pro D2 avant la réception de Carcassonne, à Agen, ce ne sont pas les joueurs d'Agen qui font l'actualité, mais la question du rachat du club et le départ de Bigard.

Avant la réception de Carcassonne ce vendredi 7 avril dans le cadre de la 27e journée de Pro D2, c'est dans les coulisses qu'on s'active du côté d'Agen. Depuis le début de l'année, les rumeurs circulaient du côté du stade Armandie, sur un potentiel investissement de Jean-Baptiste Aldigé, l'actuel président du Biaritz Olympique. Mais lors d'une conférence de presse qui s'est tenu dans l'après-midi du 6 avril, Jean-François Fonteneau président des bleus et blancs, met fin à "la saga biarrote" comme il l'a expliqué via Le Petit Bleu : "Aujourd’hui, ils sont toujours à Biarritz. On sait qu'ils cherchent à vendre, ils n'ont reçu aucune proposition ferme et définitive. À notre niveau et me concernant, nous passons à autre chose. Nous avançons pour rechercher investisseurs et partenaires."

Une date limite sur le rachat du club avait été fixée à fin mars au micro de Canal + entre les deux présidents. Cette dernière étant dépassée, Jean-François Fontenau tourne la page, mais pourrait y revenir en cas de rachat du BO. Maintenant, le SUA peut se concentrer sur la fin de saison et le top 6. "On passe aussi à autre chose pour atteindre les objectifs fixés en début de saison. Il faut finir correctement cette saison pour le club, son environnement et les partenaires. Ce qui nous permet d'avoir une bonne stabilité, c'est que globalement 95 % des joueurs de l'effectif sont prolongés. La priorité aussi a été de faire signer beaucoup de jeunes joueurs. C'est important pour la continuité du club et pour les projets sportifs", précise le président agenais pour Actu.

La société Bigard quitte le SUA

C'est un choc pour les institutions d'Agen qui étaient en quête d'investisseurs. La société Bigard, sponsor emblématique du SUA depuis les années 2000, ne souhaite pas renouveler son contrat avec le club du Lot-et-Garonne. "C’est une décision à prendre en compte d’un point de vue économique", rétorque Jean-François Fontenau. Lors de la saison prochaine, le groupe Bigard verra son logo apparaître sur les maillots du LOU Rugby, leur nouveau club partenaire.