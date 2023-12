Pro D2. Simulation dans le rugby, ''Il faut que cela s’arrête'', Duputs irrité après le rouge de Demotte

Le troisième ligne d'Agen Arnaud Duputs est revenu sur le carton rouge de son coéquipier Demotte. Il estime que l'arbitre aurait dû sortir deux cartons.

Agen s'est imposé ce vendredi soir face à Colomiers en Pro D2. Une victoire bonifiée 22 à 3 acquise grâce aux essais de Sosene-Feagai (23e), Erbani après la demi-heure et le centre Garrigues au retour des vestiaires. Une avance qu'ils ont sue conserver malgré le rouge reçu par le deuxième ligne William Demotte.

C'est la quatrième fois cette saison que le SUA écope d'un rouge. Demotte a été pris par la patrouille après usage de la vidéo pour ce que l'officiel a considéré être un coup de tête. Si dans un premier temps il semblait que l'Agenais avait "simplement posé la tête", l'arbitre a par la suite considéré qu'il y avait une projection de la tête.

Il a aussi pris en compte le fait que le numéro 4 de Colomiers avait une blessure ouverte au niveau de la pommette. Une scène moins spectaculaire que celle qui a valu une fracture à Antoine Dupont pendant la Coupe du monde. Mais qui a tout de même fait parler.

"Le carton rouge est dommage. Mais je trouve malheureux qu’il y ait un carton rouge sur une phase comme celle-ci", a commenté Arnaud Duputs via le Midi Olympique. Le troisième ligne jouait seulement son deuxième match de la saison après une blessure survenue lors de la première journée.

Sortie sur commotion avant la pause, il n'est pas revenu sur le pré. Du bord du terrain, c'est donc dans la peau d'un spectateur qu'il a assisté à l'action qui a vu son coéquipier rejoindre directement les vestiaires. Si le carton de Demotte ne souffre aucune contestation car il touche la tête de son adversaire, "j’aurais aussi mis un carton au mec en face."

Selon lui, le 2e ligne de Colomiers en a aussi rajouté. "Le joueur en face s’écroule à terre trois secondes plus tard alors que tout le monde a bien vu qu’il n’y a rien eu." Le deuxième ligne de Colomiers a-t-il sorti son meilleur d'acteur ? Chacun aura son avis sur la question. Duputs a visiblement le sien : "On voit dans le rugby de plus en plus de simulations de la part des joueurs. Il faut que cela s’arrête. J’espère qu’un jour les arbitres mettront un carton des deux côtés sur ces situations".

On se souvient que durant la Coupe du monde, le directeur du rugby sud-africain Rassie Erasmus avait laissé entendre que les Tricolores étaient doués pour se plaindre envers l'arbitre afin de récolter des pénalités. Si Danty en avait "rajouté" lors du quart de finale face à l'Afrique du Sud après le déblayage de Pieter-Steph du Toit, aura-t-il eu gain de cause ?

Sachez que depuis 2016, World Rugby fait la chasse aux simulations : ''Le jeu d'acteur, ou la simulation, est spécifiquement jugé illégal dans le but de formaliser la résistance à ce type de comportements qui rongent le jeu ces dernières années." Néanmoins, la sanction est laissée à l'appréciation de l'arbitre.