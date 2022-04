PRO D2. Pris à partie par des supporters, un joueur subit insultes et crachats

À Bourg-en-Bresse, un joueur aurait été victime d’agression verbale et de crachats ce vendredi 15 avril selon un communiqué du club.

Avant-dernier de Pro D2, l’USBPA ne vit pas la saison rêvée par ses supporters. Pour la 27ème journée de Pro D2, le club à perdu à domicile face à Nevers sur le score de 18 à 24. Plus embêtant encore, Rouen à gagner en parallèle. Le club normand creuse donc un écart de 8 points entre les deux formations et condamne un peu plus Bourg-en-Bresse en Nationale. Face à ce résultat, certains Burgiens ont visiblement dépassé les limites de ce qui est acceptable depuis les tribunes du stade Marcel Verchère.

Dans un communiqué, le club réagit à l’agression de l’un de ses joueurs à l’issue de la défaite. Le président de l’Union Sportive Bressane, Jean-Pierre Humbert, déclare : “Suite à la défaite contre Nevers le vendredi 15 avril, un de nos joueurs a été agressé verbalement et victime de crachats de la part d’un spectateur. Si l’on peut comprendre la déception de nos supporters, de tels agissements sont inadmissibles dans l’enceinte du stade Marcel Verchère”. Le président de l’institution explique qu’il mettra “tout en œuvre pour retrouver le ou les auteurs de ces faits avec des sanctions qui pourront aller jusqu’à l'interdiction d’accès au stade.” Top 14. Castres. Pierre-Yves Revol : ''Je ne veux plus jamais entendre ces insultes dans notre enceinte''

Le manager de l’équipe est également revenu sur cet événement. L’ancien international quinziste et treiziste Fabrice Estebanez fait également front aux civilités. En accord avec son président, l’ancien joueur du CA Brive annonce :

Je tenais à m’exprimer pour faire part de mon mécontentement, pour ne pas dire ma colère, suite aux incidents d’après-match et le déchaînement de violence verbale à l’encontre d’un de mes joueurs. Notre sport est un sport collectif, nous perdons et nous gagnons ensemble. Je ne peux accepter ces insultes et cette agression. Mes joueurs ont un engagement exemplaire. Ce genre de comportement est à bannir de nos stades et de notre sport. Il reste 3 matchs et l’espoir est toujours là. Nous devons rester unis et surtout solidaires les uns envers les autres. Amitiés.”