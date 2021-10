Pro D2. Montauban remercie son directeur sportif Florian Ninard après cinq matchs

Florian Ninard aurait été écarté de son poste de directeur sportif selon les informations du Midi Olympique. Montauban réalisé pourtant un bon début de saison.

Top 14. Les staffs de Toulon et du Stade Français menacés ?Contrairement à Toulon et au Stade Français en Top 14, Montauban réalise un très bon début de saison en deuxième division. Avec quatre victoires au compteur après cinq journées, l'USM occupe la 4e place du classement. Des performances qui ne protège pas d'une éviction si on en croit le Midol. En effet, le directeur sportif Florian Ninard aurait été écarté ce lundi soir par celui-là même qui l'avait fait venir en février 2020, Jean-Claude Maillard. Devenu entraîneur en chef la saison dernière avec Florent Wieczoreck et David Byrnes, il avait un rôle plus administratif depuis l'arrivée de David Gérard il y a quelques mois. Il expliquait d'ailleurs en juillet via La Dépêche pourquoi l'arrivée de ce dernier était importante pour le club, le staff et l'équipe : "J’étais partout et au final tu vas vite mais pas très loin. Il fallait structurer, être dans la phase 2 du projet. La période a été difficile. Il fallait se renforcer au niveau du staff et lui ramener de la compétence et de l’expérience. D’où l’arrivée de David Gérard qui va nous apporter tout ça." Avant de débarquer à Montauban, Ninard avait entraîné à Bourgoin puis à Strasbourg. Depuis cet été, il avait pris en charge le recrutement de Montauban et les relations contractuelles avec les joueurs.