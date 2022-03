Pro D2. Mont-de-Marsan vs Bayonne : défaite interdite pour l'Aviron dans la course à la deuxième place

Ce vendredi soir, Mont-de-Marsan leader de Pro D2, accueille son dauphin bayonnais. Une rencontre ô combien importante pour l'Aviron s'il ne veut pas voir Oyonnax venir lui reprendre sa deuxième place.

Ce vendredi soir aura lieu au Stade Guy Boniface de Mont de Marsan, le gros choc de Pro D2 entre le Stade Montois premier, et l'Aviron Bayonnais, deuxième. Un affrontement qui plus est entre voisins landais et basques qui vaudra bien évidemment son pesant d'or tant il aura une importance capitale pour les deux formations dans la suite de leurs saisons respectives. Car en cas de succès, les locaux seront quasiment, à cinq journées de la fin, assurés de terminer leader (à moins de s'écrouler), quand Bayonne si revers il y avait, perdrait vraisemblablement sa seconde place. L'occasion donc de se placer du côté basque et de se rendre compte de l'importance de ce déplacement en terre montoise, afin de ne pas laisser Oyonnax, actuellement troisième, lui griller la politesse, dans ce duel pour décrocher la deuxième place, synonyme de qualification directe en demi-finale.

RUGBY. VIDEO. ''Fa mi fa sol do, viens danser'', les Bayonnais s'enjaillent sur du Gilbert Montagné

''C'est vraiment une répétition de match de phase finale''. La phrase est signée Yannick Bru, manager de Bayonne ce mercredi, dans les colonnes de Rugbyrama. ''On sait qu'à Mont-de-Marsan, il faudra cocher toutes les cases pour exister. Défensivement, si on réalise les productions de Béziers ou d'Aix-en-Provence, ça va faire cher à la sortie. Ça sera un match de reprise après trois semaines d'arrêt, il y aura des scories. Ça va se jouer sous la pluie, on s'attend donc à un match âpre'', poursuit l'homme fort des Basques sur le site. Il faut dire que la défaite est presque interdite pour les pensionnaires du stade Jean Dauger, sous peine de devoir une nouvelle fois abandonner cette deuxième place qualificative pour les demies, au profit d'Oyonnax. Car dans l'autre temps, les Haut-Bugistes, deux points derrière au classement, affronteront Bourg-en-Bresse à Charles Mathon et pourraient bien empocher les cinq unités d'un point de bonus offensif. Et rebattre une nouvelle fois les cartes, dans un haut de tableau indécis, alors que les Rouges et Noirs paraissaient moins bien ces dernières semaines.

TRANSFERTS. Top 14. Un ouvreur de l'Aviron Bayonnais vers Toulouse ?

Et puis surtout, si Bayonne reste sur une victoire probante face à Oyonnax lors de la dernière journée de Pro D2 (52-21), force est de constater qu'ils auront, jusqu'à la fin de la saison, un calendrier un poil plus compliqué que les Oyomen. Après Mont-de-Marsan, les coéquipiers de Jean Monribot recevront Bourg-en-Bresse, avant de se déplacer à Montauban, de recevoir Vannes, de voyager à Carcassonne et de terminer par la réception de Rouen à domicile. Trois matchs à Jean Dauger largement dans leurs cordes mais deux déplacements ultra périlleux chez des équipes qui joueront leur qualification. A contrario, Oyonnax reçoit donc Bourg-en-Bresse ce week-end, avant un difficile déplacement à Béziers. Mais ensuite, l'intégralité des rencontres paraissent dans leurs cordes : réception d'Agen, déplacement à Narbonne, réception de Provence Rugby et déplacement à Aurillac. Bref, vous l'aurez compris, une défaite à Mont-de-Marsan n'aurait rien de rédhibitoire, mais elle donnerait un sacré coup de massue aux espoirs bayonnais, dans un match à deux avec Oyonnax. Puis comme l'affirme Yannick Bru : ''L'objectif qu'on s'est fixé au départ, est d'être dans les deux premiers. Atteindre une autre cible serait une forme d'échec, c'est certain.'' Voilà qui est clair.

Mais n'oublions pas qu'un succès pourrait, dans le sens contraire, faire revenir Bayonne sur les talons du Stade Montois. Si les Landais sont imprenables depuis le début de saison dans leur antre, une défaite vendredi face à Bayonne pourrait tout remettre en question. Et cela marche pour les 3 équipes du haut de tableau. Les Montois réalisent une saison exceptionnelle, et ont su se remettre la tête à l'endroit pour venir récupérer une première place qu'ils avaient perdu au début de l'année 2022. Maintenant, plus personne ne semble en mesure de venir contester leur suprématie. À moins que, Bayonne qui retrouve des forces en présence, ne vienne tout bousculer une nouvelle fois, à quelques matchs de la fin de saison régulière. Que l'on soit clair, ce Mont-de-Marsan Bayonne sera un tournant de cette fin de saison. L'issue du match permettra d'y voir plus clair sur l'ordre des trois premiers. En revanche, concernant la montée en Top 14, rien n'est encore actée. Cela promet.

RUGBY. PRO D2. Le Stade Montois bientôt pillé par les grosses écuries du TOP 14 ?