VIDEO. Pro D2. Des supporters de Béziers pénètrent dans le stade et font craquer des fumigènes

Lors de la rencontre face à l'USAP, des supporters de Béziers ont pu pénétrer dans l'enceinte du stade et ont allumé par la même occasion des fumigènes.

Ce jeudi soir, stade Raoul-Barrière à Béziers. Les Biterois huitièmes, reçoivent l'un des deux ogres de la Pro D2, Perpignan. Nous jouons la 20ᵉ minute et les locaux mènent largement 14 à 3. Soudain, trois supporters de l'ASBH trouvent le moyen d'entrer dans l'enceinte du stade, alors qu'on le rappelle, la rencontre à l'instar de toutes celles jouées depuis le début de saison, est censée se disputer à huis clos. Et l'histoire ne s'arrêtent pas là. Les protagonistes font alors craquer des fumigènes. L'un d'entre eux atterri dans l'en-but de Béziers.

Pro D2. Provence Rugby sous le coup d'une mise en demeure après la victoire contre GrenobleUn dérapage qui pourrait coûter cher. Premièrement, aux supporters en question, qui risquent évidemment de payer cher leur écart. Mais aussi le club de l'ASBH, qui pourrait recevoir une amende, ce dernier n'ayant pas réussi à contenir les trois personnes hors du stade. On rappelle également que dernièrement, le club de Provence Rugby a été mis en demeure pour cause de non-respect de la règle du huis clos. Passé cet épisode, Béziers s'est finalement incliné sur sa pelouse (14-19), face à un USAP pourtant remanié, mais qui a démontré toute la profondeur d'effectif qu'il possède. Avec ce succès, les Catalans se qualifient d'ores et déjà pour les demi-finales, alors que les Héraultais restent agglutinés dans le ventre mou, à la huitième place.