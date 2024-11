Pro D2. Alcool banni dans le stade, le FCG frappe fort avec une interdiction radicale

Le FCG s’attaque aux excès qui ternissent le rugby : dès maintenant, l’alcool est banni au Stade Lesdiguières. Une décision ferme pour préserver les valeurs de respect et de solidarité.

Cet été, le rugby français a été secoué par des scandales ayant terni l’image du XV de France et, par extension, celle du ballon ovale. Plus récemment, plusieurs joueurs professionnels ont fait l'objet de plaintes en raison de leur comportement. Dans ce contexte troublé, le FC Grenoble a pris une mesure forte : interdire l’alcool dans l’enceinte du Stade Lesdiguières.

Une image ternie par des comportements déplacés

Dans un communiqué sans équivoque, le club isérois pointe une série de comportements qui vont à l’encontre des valeurs du rugby : attitudes déplacées, soirées marquées par une consommation excessive d’alcool, accusations graves, propos haineux sur les réseaux sociaux…

Qu’il s’agisse d’attitudes et propos déplacés autour des terrains, des soirées alcoolisées, d’accusations d’abus sexuel, de propos diffamatoires et racistes sur les réseaux sociaux, tous ces comportements inappropriés sont en totale opposition avec les valeurs de respect, de convivialité et de solidarité défendues par le rugby.

Ces dérapages, amplifiés par les récents événements lors de la tournée du XV de France en Argentine, mettent à mal des principes fondamentaux comme le respect, la solidarité et la convivialité.

Priorité à l'éducation des jeunes

Le FCG affiche une ambition claire : protéger ses jeunes joueurs en leur offrant un environnement sain. « Nous avons décidé d’adopter de nouvelles mesures au sein de l’enceinte du Stade Lesdiguières, lieu d’entraînement et de performance », explique le club.

Désormais, les événements organisés autour des matchs proposeront exclusivement des boissons non alcoolisées, et l’introduction d’alcool par les spectateurs sera strictement interdite.

Une démarche audacieuse et exemplaire

En prenant cette position, le FCG se distingue dans un milieu où les troisièmes mi-temps festives font partie intégrante de la culture. Mais pour le club, il s’agit avant tout de préserver l’éthique du rugby et de transmettre des valeurs solides aux générations futures. Une initiative qui, espérons-le, fera des émules.

Nous comptons sur votre compréhension et votre précieux soutien pour accompagner cette démarche. Ensemble, préservons l’éthique et les valeurs du rugby, pour le bien de notre communauté et des générations futures.

Ce tournant radical marque une volonté de remettre les valeurs fondamentales au cœur du jeu, un message fort adressé à la communauté du rugby. Le FC Grenoble montre qu’il est possible d’agir, même face à des traditions bien ancrées, pour un avenir meilleur.