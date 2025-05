Pro D2. A quelle heure et sur quelle chaîne suivre le barrage bouillant entre Colomiers et Montauban ?

Colomiers – Montauban, c’est ce vendredi à 21h pour un barrage sous haute tension ! Le Bendichou sera en fusion, Canal+ Sport aux premières loges..

On y est. Le stade Michel-Bendichou affiche complet, les supporters sont chauds bouillants, et l’ambiance s’annonce électrique pour ce Colomiers – Montauban aux allures de derby explosif.

Ce vendredi 23 mai, à 21h, les deux clubs s’affrontent pour un barrage Pro D2 qui sent la poudre. Le match sera diffusé en direct sur Canal+ Sport, pour ceux qui n’auront pas la chance d’être en tribunes.

Un choc aux portes des demies

Colomiers reçoit, avantage non négligeable dans un Bendichou plein à craquer. Et pour cause : les Columérins ont bouclé leur saison régulière à la 3e place, avec un rugby solide. Julien Sarraute, leur coach, le répète via La Dépêche : « Je ne crois pas au déclic, je crois au travail ». Le message est clair : pas de magie, juste de la sueur.

Face à eux, une équipe de Montauban qui n’a rien à perdre, emmenée par un André Hough, entraîneur des trois-quarts de l’USM, remonté : « On veut qu’ils arrêtent de douter », lâchait-il cette semaine via Rugbyrama.

Les Montalbanais, 6e de la phase régulière, arrivent en mode commando avec un esprit revanchard et un paquet d’avants prêt à ferrailler dur.

Un match tendu, sous tension

Ce match, c’est aussi une histoire de contexte. Deux clubs voisins, deux publics passionnés, une rivalité sourde qui ne demande qu’à s’enflammer. D’autant que le vainqueur affrontera Brive en demi-finale… Une affiche qui en ferait saliver plus d’un. Mais avant de penser à Brive, il faudra gagner cette guerre d’usure.

Le programme de la phase finale est confirmé ✅

Rendez-vous dès la semaine prochaine pour les barrages de la #PROD2 📅 pic.twitter.com/YEQ8Cktlz4 — Rugby PRO D2 (@rugbyprod2) May 16, 2025

Coup d’envoi vendredi à 21h, sur Canal+ Sport. Préparez les pizzas, les maillots et les cordes vocales : ça va piquer.