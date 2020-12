Pour son retour en France, Pablo Matera ''demande pardon'' à tous ceux qu'il a offensés

Quelques jours après son arrivée à Paris, le capitaine argentin s'est excusé pour ses anciens tweets racistes devant les caméras du CRC.

Ce dimanche soir, dans les entrailles du stade Jean-Bouin, le CRC proposait une interview filmée du capitaine de l'Argentine Pablo Matera, sous le feu des critiques depuis quelques semaines après la révélation de tweets racistes qu'il avait publié étant plus jeune. Dans son droit de réponse, le troisième ligne du Stade Français s'est excusé pour ses propos xénophobes écrits en 2011, arguant que"c'était certainement une très mauvaise blague sur le moment" et qu'il aimerait " simplement demander pardon". "J'imagine qu'il y a énormément de personnes qui se sont senties blessées et j'aimerais leur demander pardon, a déclaré le flanker de 27 ans. Je veux juste qu'elles sachent que je ne pense aucun de ces mots qui ne représentent en rien mes valeurs."

Et s'il a rappelé que Tweeter à l'époque était plutôt un simple moyen de communiquer avec ses amis et que les termes qu'il a employés n'auraient pas de connotation raciste en Argentine, il convient que "ça reste des mots qu'il ne faut pas utiliser". Ouf, nous sommes sauvés !

Si chaque être humain a le droit à une seconde chance et que les plus philosophes diront que seuls les imbéciles n'évoluent pas, il est bien entendu difficile de croire en la véracité des arguments avancés par Matera. Malgré tout, le groupe du Stade Français aurait accepté ses excuses et le troisième ligne aux 69 sélections conçoit qu'il ne devra pas répondre aux réactions épidermiques de ses futurs adversaires s'il devait y en avoir. Avant de conclure : "Je suis plutôt honteux de ce que j'ai écrit à l'époque, aujourd'hui je n'ai plus qu'à demander pardon et à avancer".

Sur le même plateau, Thierry Dusautoir a de son côté révélé être très perplexe par la manière dont la Fédération Argentine de Rugby a géré la situation, tout en disant avoir été "choqué" par des propos qui "restent quand même très graves." Avec son calme et son recul légendaire, l'ancien capitaine du XV de France a placé le mot de la fin ainsi : "Il s’est excusé et maintenant, il a la vie devant lui pour joindre les actes à la parole."