'Plus d’émulation, plus de sourires' : De la construction à l’ambition, comment le RCT retrouve sa grinta

Stabilité, travail et émulation : le RCT brille cette saison. Avant de défier Glasgow, Charles Ollivon revient sur les raisons du renouveau toulonnais et l’importance des jeunes dans le groupe.

Quatrième du Top 14 avec sept victoires au compteur, le Rugby Club Toulonnais traverse une période faste. Les Varois restent sur quatre succès consécutifs, toutes compétitions confondues, dont une victoire autoritaire en Champions Cup face aux Stormers (14-24) en Afrique du Sud.

Ce dimanche, le RCT s’apprête à accueillir les Warriors de Glasgow avec la ferme intention de poursuivre sur cette dynamique. Un défi que les hommes de Pierre Mignoni abordent avec sérénité, portés par une équipe en pleine confiance. Interrogé via le Midi Olympique sur les récents succès du club par rapport au passé récent du RCT, Charles Ollivon n’a pas caché sa satisfaction. Toutefois, il nuance : « Il y a un petit peu de soulagement. C’est peut-être un peu fort comme mot. J’ai envie de dire que c’est apaisant. Ça permet de travailler dans de meilleures conditions. »

Une émulation retrouvée

Le 3e ligne du XV de France met en avant un élément clé : la stabilité. Contrairement aux saisons précédentes, le RCT n’a pas chamboulé lors de la dernière intersaison. « Forcément, il y avait plus de repères. Les joueurs se connaissent aussi beaucoup mieux. » Cette continuité, couplée à un travail collectif rigoureux, porte aujourd’hui ses fruits.

Parmi les changements notables, Ollivon pointe également une émulation accrue au sein de l’effectif. « Il y a aussi plus d’émulation. Elle était beaucoup moins présente ces dernières années. Sans jouer les deux compétitions à fond, on a déjà terminé des saisons complètement lessivées. » Désormais, la gestion des temps de jeu permet à tous les joueurs de donner le meilleur d’eux-mêmes, en championnat comme en coupe d’Europe. Les jeunes talents, particulièrement impliqués, insufflent une énergie nouvelle. « Ça fait du bien, à nous les anciens, de voir des mecs avec une telle énergie. Ils mettent des sourires et des envies. »

Un collectif au service de la performance

Ces changements ne se limitent pas à l’état d’esprit. Le RCT affiche une solidarité et une discipline retrouvées, à l’image de leur prestation face aux Stormers. Dominants en conquête et solides en défense, les Toulonnais se montrent également capables de hausser leur niveau à des moments clés. « Tout le monde s’élève », résume Ollivon, convaincu que cette dynamique collective est essentielle pour performer sur les deux tableaux.

Face à Glasgow, Toulon devra confirmer cette belle dynamique. Les Warriors, vainqueurs de Sale 38 à 19 à la maison, viendront au stade Mayol avec l’envie de réaliser un gros coup. Mais le RCT, invaincu à domicile cette saison, a les armes pour imposer son jeu. Avec Ollivon, Gabin Villière, et Baptiste Serin, les Varois aligneront une équipe compétitive, bien décidée à continuer sur sa lancée.

Un RCT qui voit plus loin

Si cette dynamique est encourageante, les Toulonnais savent que rien n’est acquis. Le Top 14 et la Champions Cup sont deux marathons exigeants. Mais avec une base solide et une confiance retrouvée, le RCT semble armé physiquement et mentalement pour viser haut. Pierre Mignoni peut compter sur un groupe équilibré, mêlant expérience et jeunesse, pour relever les défis à venir. « La finalité, c’est que le groupe est performant le week-end grâce aussi à ces jeunes qui sont dans la recherche de la performance. » Face à Glasgow, Toulon a une belle occasion de franchir une nouvelle étape et d’affirmer ses ambitions. Ce dimanche, Mayol pourrait bien vibrer une fois de plus.