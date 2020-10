Plat du pied sécurité : sans contrôler le ballon, il délivre une sublime passe au pied [VIDEO]

Quand un ouvreur de la B trouve de l'inspiration dans le foot, ça donne souvent des étincelles. Plat du pied sécurité on vous a dit

Ce week-end, Genneviliers en Île-de-France, recevait Surgères pour le compte de la 3e journée de Fédérale 2. Si l'équipe fanion s'est imposé de justesse sur le score de 26 à 25, l'équipe B continue son sans-faute avec 3 victoires sur 2 déplacements. Surgères en a fait les frais avec un score fleuve, comme les deux matchs précédents : 47 à 7.

Mais parmi tous ces points, un essai a retenu l'attention de tous. Cette inspiration du numéro 10 Thomas Michaud pour son ailier peut diviser par son intention. Suite à une passe de son demi de mêlée, l'ouvreur ne prend pas la peine de se saisir du ballon et tape directement au pied pour son ailier, dans l'en-but. Intentionnel, pour sûr. Une part de fainéantise ? Possible. Pourquoi se baisser ou aller chercher une passe qui ralentirait toute l'action. Thomas a eu la bonne inspiration et si vous voulez tenter une passe en profondeur, commencez par l'entraînement.