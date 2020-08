Paul Goze clarifie son avenir à la tête de la Ligue Nationale de Rugby

Le président de la Ligue Nationale de rugby Paul Goze a clarifie les choses concernant son avenir à la tête de l'instance.a

Malgré la demande de l'opposition, la FFR maintient les électionsIl devrait y avoir du changement à la tête des instances tricolores dans les mois à venir. On ne sait pas encore si Bernard Laporte sera réélu à la tête de la FFR. En revanche, Paul Goze a mis les choses au clair concernant son avenir. Dans une interview à l'AFP relayée par France TV Sport, le président de la Ligue Nationale annonce qu'il ne sera plus en poste dans un an. Il ne va donc pas briguer un troisième mandat à la tête de la Ligue. Et pour cause, le règlement ne le permet pas. L'ancien président de l'USAP avait été élu en 2012. Puis réélu quatre ans plus tard. Après huit ans de présidence, il va donc laisser la main. Les élections de la LNR devraient avoir lieu dans les prochains mois.