PARIS SPORTIFS. Les Outsiders de la coupe des champions : Qui Sont-ils et Pourquoi Parier sur Eux ?

Ce week-end, la coupe des champions accueille les quarts de finale, qui nous réserve des affiches de rêves avec trois clubs français qualifiés. Mais alors, qui sont vraiment les outsiders à ce niveau-là ?

La Rochelle pour un troisième exploit

Aussi fou que cela puisse paraître, le Leinster est donné grand favori dans ce quatrième duel face à La Rochelle. Pourtant, les Maritimes ont pris le meilleur à deux reprises, dans les deux dernières finales de la compétition. Toutefois, les doubles champions en titre sont donnés perdants par les bookmakers, mais est-ce vraiment justifié ?

Après un début de saison en dents de scie et deux premiers matchs de coupes des champions perdus, le doute était plus que possible concernant les "Abeilles". Néanmoins, des joueurs blessés sont revenus, les internationaux français et étrangers également, et tout ce beau monde a permis de redresser la barre.

Ainsi, La Rochelle pointe à la cinquième place du championnat de France, et reste sur quatre succès lors des cinq dernières rencontres. Le finaliste de la saison dernière a réussi à battre les Stormers à domicile le week-end dernier, et reste donc la première équipe à avoir gagné face à une formation sud-africaine dans cette compétition à l'extérieur, en 13 voyages ! Les retours de membres importants dans le pack ont compté, et devraient pouvoir gêner les Leinstermen.

En face, les Irlandais ont remporté le dernier duel, mais le traumatisme des phases finales européennes des dernières saisons est encore dans toutes les têtes. Quoi que l'on dise, La Rochelle a l'ascendant mental sur son adversaire. En plus de cela, même dominés, les Maritimes savent faire le dos rond, laisser passer l'orage et finir par gagner le match. Lors des deux dernières finales, les Rochelais étaient menés à la mi-temps, mais ont remporté le match. Ce week-end, La Rochelle est au complet, sans blessé majeur à déplorer et sera prêt à livrer une prestation aboutie.

Les Bulls en embuscade

Sixièmes qualifiés pour les phases finales de Champions Cup, les Bulls sont en déplacement chez les Saints de Northampton, qui sont donnés archi-favoris. Les Anglais n'ont perdu qu'une seule rencontre lors des 13 dernières rencontres, et sont prêts à accueillir les Sud-Africains.

Néanmoins, les Bulls aussi sont en forme et un revers face au Leinster est la seule défaite lors des huit derniers matchs, toutes compétitions confondues. Puissant devant, les Bulls sont durs à manœuvrer, et Bristol s'est cassé les dents sur les avants sud-africains lors des matchs de qualification (17-31).

Actuellement troisième de l'United Rugby Championship, l'équipe de Vodacom Bulls, qui n'est pas à prendre à la légère, compte plusieurs champions du monde Springbok et voyage très bien hors de ses bases. Face à Northampton, la surprise n'est pas un scénario à exclure !

