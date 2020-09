Paris s'offre Castres et fait taire les critiques [VIDÉO]

Le Stade Français Paris se déplaçait à Castres pour son premier match de la saison. Le résultat à l'extérieur est là.

Après un début de saison tronquée par le coronavirus et un match reporté, le Stade Français Paris faisait sa grande rentrée contre le Castres Olympique, au Stade Pierre-Fabre. Et la reprise a été réussie pour les Parisiens qui se sont imposés d'entrée chez un gros poisson du championnat. Nicolas Sanchez n'a pas tremblé face aux perches avec 17 points inscrits au pied. Sur une belle action dans l'avancée, Coville écarte pour l'essai en coin de Sekou Macalou, replacé en numéro 8 pour l'occasion. Ce dernier pourrait se voir atribuer le poste jusqu'à la fin de saison quand on connaît ses qualités sur le terrain.

Du côté de Castres, le carton rouge de Paul Alo-Emile (66e) n'a pas renversé la vapeur en leur faveur. Les hommes de Gonzalo Quesada se sont resserrés dans les rucks et les mauls pour contenir leur infériorité numérique. Score final, 22 à 16, mais le Castres Olympique est tombé à la maison malgré un bonus défensif. Paris pourrait en faire tomber d'autres après une saison 2019-2020 compliquée.