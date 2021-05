Objectif Fédérale 2 pour le VPC Andorre avec l'arrivée de la légende Thierry Lacroix

L’ancienne légende du XV de France et meilleur réalisateur de la coupe du monde 1995 Thierry Lacroix s’engage avec l’unique club de rugby d’Andorre.

Thierry Lacroix, ancien demi d’ouverture ou centre tricolore, s’est engagé avec le club du VPC Andorre, qui évolue en Honneur (niveau amateur). Passé par le championnat anglais et français, il a pris sa retraite à 37 ans, avant de devenir consultant pour France Télévisions. Par la suite, en 2017, il fera une courte pige de six mois pour le SO Chambéry en Fédérale 1 où il sera chargé du développement du club. Presque deux ans plus tard, il rejoint le club d’Orléans comme directeur sportif. Là encore, cela ne durera pas longtemps, puisque neuf mois plus tard, Thierry Lacroix quittera ses fonctions. C’est finalement en avril de cette année que Lacroix a retrouvé un nouveau club. Celui d’Andorre ! Son poste au sein du club sera le même qu’au SO Chambéry. C’est-à-dire, chargé du développement du club comme gestionnaire économique. [TRANSFERT] Thierry Lacroix débarque en Fédérale 2 comme directeur du rugby d'Orléans

Un projet ambitieux

Le VPC Andorre est l’unique club de rugby de la principauté, et il cherche à se développer ! Le club amateur, évoluant en honneur, a trouvé un accord avec l’ancien tricolore aux 43 sélections de 1989 à 1997, comme l'annonce le site andorradifusio. Ce dernier sera chargé du développement du club avec l'ambition de le faire accéder à la Fédérale 2. Un championnat qu'il n'a jamais réussi à atteindre. Concrètement, l’ancien Dacquois aura pour mission de trouver des soutiens financiers, en débauchant notamment des sponsors pour faire grandir et faire évoluer cette formation dans une autre dimension.



Par ailleurs, pour mener le projet à son terme, le club est en relation avec le gouvernement andorran pour obtenir un fond supplémentaire de 150 000 euros. Ouest-France évoque pour l'heure un budget de 200 000 euros. Le projet a également pour objectif de créer un partenariat avec le club du SC Pamiers, évoluant en Fédérale 1. Preuve de son ambitieux, le VPC Andorre a également essayé de se rapprocher de l’ancien joueur de l’USAP David Mêlé, en qualité d’entraîneur. Mais l'accord verbal a finalement avorté. Et dernièrement, c’est Damien Chouly qui a été contacté. Mais ce dernier a finalement prolongé l’USAP.