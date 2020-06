Nouveau coup de théâtre à Béziers : les discussions sont relancées !

Le projet des Emiratis ou le contre-projet mené par les locaux ? Nouvel épisode du feuilleton de l'été.

Il y a un an, la fin de Game of Thrones nous laissait perplexe. D'abord, parce qu'elle était franchement ratée. Ensuite, parce que tout le monde s'est demandé si une autre série pourrait un jour prendre sa place avec un cocktail suspense / émotion / imprévisibilité aussi explosif. Rassurez-vous, un feuilleton s'est révélé digne successeur : l'AS Béziers Hérault et le projet de reprise par les Emiratis.

Sauf que pour l'instant, Christophe Dominici vrille comme Daenerys Targaryen en saison 8.

Béziers : en colère, Dominici règle ses comptes, et promettait un recrutement XXLOn le sait, le club a finalement accepté le contre-projet "local" bénéficiant à René Bouscatel, nommé président de l'ASBH. Une décision que n'accepte pas Christophe Dominici, l'intermédiaire entre la formation bitérroise et les investisseurs. Ainsi, l'ancien ailier international a improvisé une conférence de presse devant 400 personnes ce mardi soir, et multiplie, depuis, les sorties médiatiques. Des plaintes qui ont trouvé écho auprès du maire de la ville, Robert Ménard. Ce dernier regrettant que les présidents actuels de Béziers (Pierre-Olivier Valaize et Cédric Bistué) n'aient pas laissé plus de temps au projet émirati...

Une sortie qui a eu son effet, puisque sur Twitter, la ville révèle... que les discussions vont reprendre ! "Les actionnaires et les potentiels acquéreurs ont fait part au maire de Béziers de leur volonté commune de reprendre les discussions par le biais de leurs avocats."

Alors, qui accèdera au Trône de Fer du Stade Raoul-Barrière ?