Nationale. 1/2 finale. Bourg en Bresse retrouve la Pro D2 deux ans après être descendu [VIDÉO]

Ce dimanche, Bourg-en-Bresse affrontait Albi en demi-finale de Nationale. Au terme d’un match ouvert, les Violets se sont qualifiés pour la finale, et sont d’ores et déjà promu en Pro D2. Résumé.

L’USBPA, premier exæquo du classement avec Nice à la fin des phases régulière, affrontait Albi, troisième. Au vu de son classement, le club de l’Ain avait l’avantage du terrain et recevait donc ses adversaires du jour, au stade Marcel-Verchère.

La première mi-temps se caractérise par un duel de buteurs et à la pause, les Albigeois mènent au score, 6 à 9. Mais c’est en seconde période que tout se joue, et se joue beaucoup plus vite ! La raison ? Deux cartons jaunes infligés à Albi. De quoi laisser des espaces. C’est donc à la 49e, qu’on assiste au premier essai du match. Au bord du ruck, le demi de mêlée violet parvient à transmettre le ballon, sous pression, à son talonneur, Clément Julien, qui en un contre un, élimine son vis-à-vis, pour marquer. 14 à 9. Trois minutes plus tard, c’est l’arrière burgien, Hugo Dupont qui va creuser l’écart pour les siens.

À la récupération d’une chandelle à l’entrée de ses 22 m, l’arrière amorce une contre- attaque. Un petit trou, un crochet, une passe sur le bon timing, Dupont met le feu dans la défense, avant de retrouver son ailier Santallier. Ce dernier prend donc le relai de la relance, avant de retransmettre le ballon à son arrière dans les 22 adverses. La suite, Dupont déborde un Albigeois et va marquer le deuxième essai. Magnifique exploit ! Après la transformation, le score s’alourdit pour Albi : 21 à 9. Dans le moneytime, après une merveille de passe au pied du demi d’ouverture remplaçant, Santallier, encore lui, réceptionne le ballon dans l’en-but pour le troisième essai. À 7 minutes de la fin, ce même ouvreur remplaçant, Viard, feinte le drop à l’entrée des 22, et se faufile parmi les défenseurs pour inscrire un essai. Le score s’alourdit encore plus. Albi est crucifié et perd tout espoir de victoire. Mais pour l’honneur, les Albigeois marqueront le dernier essai. Après un petit coup de pied par-dessus la défense du demi de mêlée, l’ailier récupère le ballon avant de le transmettre à un coéquipier, bien présent au soutien, pour aller marquer le dernier essai. Score final : 36 à 13 pour les joueurs de Bourg-en-Bresse.

Ces derniers disputeront donc la finale de la troisième division du rugby français, face à Narbonne, qui eux, se sont imposés 9 à 12 face à Nice. Cette finale restera anecdotique, puisque les deux clubs sont déjà certains d’accéder en Pro D2. Rendez-vous, tout de même, samedi prochain, à 15h10, pour savoir qui de Bourg-en-Bresse ou Narbonne sera sacré champion de Nationale.