Mallia, Lavanini, Chocobares, un énorme contingent de joueurs de Top 14 retenu avec l'Argentine

Le sélectionneur argentin, Michael Cheika, a dévoilé un groupe de 48 joueurs pour préparer le Rugby Championship avec beaucoup de joueurs évoluant en France.

Le sélectionneur argentin, Michael Cheika, a dévoilé un premier groupe de 48 joueurs pour préparer le Rugby Championship. Les Pumas affronteront les All Blacks le 8 juillet, puis iront en Australie le 15 avant de se déplacer en Afrique du Sud une semaine plus tard. Une compétition raccourcie en raison de la Coupe du monde en France. Deux matchs de préparation auront ensuite lieu face aux Boks puis contre l'Espagne en août. "L'objectif est de se préparer au mieux, d'être prêt à gagner la coupe du monde, a commenté le sélectionneur via le site de la fédération argentine de rugby. Nous avons décidé de former une équipe élargie avec tous les joueurs avec lesquels nous voulons relever chacun des défis du calendrier. Cette équipe est très diversifiée, il y a des joueurs qui ont beaucoup d'expérience, d'autres qui sont au sommet de leur carrière et d'autres qui font leurs premiers pas et essaient de faire leur marque."



On retrouve en effet trois nouveaux dans ce groupe : Rodrigo Isgró de Mendoza et Luciano González de La Rioja, deux membres de Los Pumas 7, et Martín Bogado qui avait déjà été appelé sans jouer de test-match. Ils seront entourés par des joueurs d'expérience bien connus des supporters du Top 14 à commencer par les Clermontois Tomas Lavanini (78 sélections) et Marcos Kremer (56 sélections). Sans oublier Bautista Delguy (25 sel) et Agustin Creevy (97 sel). Les Toulousains Mallia et Chocobares sont bien évidemment retenus tout comme le Racingman Juan Imhoff et le Toulonnais Facundo Isa. Finaliste du Top 14, le Rochelais Joel Scalvi a été sélectionné à l'instar du Perpignanais Jeronimo de la Fuente.



Avants

Arrières