L'incroyable destin commun d'Arthur Retière et Romain Ntamack

Les deux internationaux Romain Ntamack et Arthur Retière sont amis depuis l'enfance, comme le montre une photo sur le compte Instagram du Rochelais.

Au-delà de tout le reste, le monde du rugby vous créé - et c'est bien là l'essentiel - des amitiés pour la vie. On pourrait ainsi vous citer des exemples par mille de garçons s'étant rencontrés aux abords du pré et encore cul et chemise des années après leur carrière. Pour d'autres, comme Arthur Retière et Gervais Cordin, l'alchimie a commencé presque au berceau, proximité géographique aidant. Certains ont également connu une trajectoire commune assez exceptionnelle, à l'image des deux jeunes irlandais Keenan et Connors.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝝠𝗥𝗧𝗛𝗨𝗥 𝗥𝗘𝗧𝗜𝗘̀𝗥𝗘 (@arthur__rtr)

Concernant Arthur Retière et Romain Ntamack, ce sont plutôt les relations professionnelles des parents qui ont permis d'engendrer l'amitié des garçons. Si nous avions déjà remarqué que le Rochelais et le Toulousain étaient très proches lors des rassemblements de l'équipe de France, le petit ailier maritime nous a offert une belle représentation de leur proximité à travers un post Instagram sur lequel on le voit sous le maillot Bleu aux côtés de son ouvreur et ami... Puis sur une deuxième photo (en swipant vers la droite) sur laquelle on les voit tous deux très jeunes et accompagnés de leurs frères Edgar (Retière) et Théo (Ntamack). Eh oui, il va sans rappeler que leurs paternels ont longtemps travaillé ensemble sous le mandat Lièvremont (2007-2011), lorsque Didier était le coach des avants et Émile l'entraîneur des 3/4. Agés d'une dizaine d'années à l'époque, Romain Ntamack (21 ans, 18 sélections) et Arthur Retière (23 ans, 1 sélection) ont ainsi partagé de nombreux moments en commun durant leur enfance. L'occasion de créér des liens pour la vie...