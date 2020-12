Les Springboks dévoilent un maillot unique pour la tournée des Lions

L'Afrique du Sud a dévoilé un maillot unique, qui sera porté seulement 3 fois pour la tournée 2021 des Lions.

L'année prochaine, les Lions britanniques et irlandais se déplaceront dans l'Hémisphère sud pour une tournée unique qui n'a lieu que tous les 4 ans. En 2021, les champions du monde en titre vont donc accueillir une équipe exceptionnelle composée des meilleurs joueurs britanniques et irlandais et pour l'occasion, un maillot a été dévoilé.

"Les tournées des Lions n'ont lieu que tous les 12 ans, nous avons donc pensé qu'il était approprié de créer un maillot indiscutablement unique", a déclaré Jurie Roux, PDG de SA Rugby. Comme prévue, cette tunique ne sera portée qu'à trois reprises par les joueurs springboks et la Fédération souhaite qu'il soit unique. Le fabricant, Asics, a également souhaité innover dans les matières avec une technologie moderne et traditionnelles, ainsi qu'un coloris vert qui n'est pourtant pas si différent à première vue. Le col doré classique sera toujours présent. La tournée des Lions débutera le 3 juillet 2021 face aux Stormers, au Cap. Trois semaines plus tard, ce sera au tour de l'Afrique du Sud d'affronter la sélection à Johannesburg.

Crédits photos : ASICS SOUTH AFRICA