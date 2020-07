Les retraités pourraient avoir droit à un jubilé sous forme de match de gala

Le syndicat des joueurs Provale souhaite que les retraités aient droit à des adieux dignes de leur carrière. Un match de gala pourrait être organisé.

Augmentation nette des joueurs sans club : Provale annonce le chiffre de 100 !La crise du Covid-19 a eu de nombreux impacts sur le rugby tricolore. Les clubs comme les joueurs n'ont pas été épargnés aussi bien sportivement que financièrement. La liste de rugbymen sans club n'a jamais été aussi longue. L'annulation des matchs pour la fin de saison ne leur a pas permis de se montrer et de trouver un point de chute à la fin de leur contrat. Et puis il y a aussi ceux qui voulaient raccrocher les crampons. Mais qui n'ont pas pu terminer leur carrière sur le pré et dire au revoir aux supporters. Là aussi, des noms bien connus du rugby tricolore comme Capo Ortega ou Gorgodze. Auront-ils droit à des adieux en bonne et due forme ?

On peut facilement imaginer que leur formation respective saura les mettre en avant lors de la reprise. De son côté, le syndicat des joueurs pensent déjà à une solution qui pourrait satisfaire le plus grand nombre : un jubilé sous forme de match de gala. Selon L'Equipe, cette rencontre pourrait se jouer entre retraités. Mais il pourrait aussi être question d'un match face à une autre équipe. On peut imaginer un vieux vs jeunes qui aurait de la gueule.