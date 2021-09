Les jeunes licenciés devront-ils être vaccinés pour jouer au rugby ?

À partir du 30 septembre, les jeunes licenciés devront être vaccinés pour pouvoir pratiquer un sport en club. Mais Jean Marc Lhermet ainsi que l'ANDES, espèrent encore faire changer les choses.

On se dirige vers un nouveau sacré casse-tête. Le pass sanitaire va-t-il être obligatoire pour les jeunes licenciés ? On y va tout droit. En effet, il y a peu, le gouvernement annonçait une extension du pass sanitaire pour les adolescents de 12 à 17 ans, à compter du 30 septembre. Une nouvelle qui pourrait contraindre désormais les jeunes joueurs de rugby à se faire vacciner pour pouvoir pratiquer leur sport. Et justement, au sein d'un communiqué, Jean-Marc Lhermet a donné un peu plus d'indications à ce sujet.

En effet, le gouvernement a indiqué qu'il ne serait pas nécessaire de se munir d'un pass sanitaire pour une pratique sportive en scolaire avec contact en extérieur et sans contact en intérieur. En revanche, si un adolescent souhaite faire du sport en club, alors il sera obligatoire de présenter ce fameux pass. Une incohérence dont se plaint Jean-Marc Lhermet, qui soutient la demande de l'Association Nationale des Élus en charge du Sport (ANDES). Cette dernière en effet exige ''une harmonisation, une mise en cohérence et une continuité entre les protocoles du Ministère de l'Éducation Nationale et le Ministère des Sports''. La plus grande crainte si jamais les choses restaient en état, serait forcément une forte baisse des licenciés, surtout à partir de cette fameuse date du 30 septembre. Seront-ils entendus ? Affaire à suivre.