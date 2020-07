Le XV des Lions XXL de Brian O'Driscoll pour affronter les Boks

L'ancien centre mythique irlandais a donné son XV de rêve des Lions pour affronter les Boks dans un an.

La tournée des Lions est sûrement la chose la plus attendue du rugby mondial. L'année prochaine, les meilleurs joueurs irlandais, anglais, écossais et gallois vont aller affronter les Springboks sur leur territoire.

Brian O'Driscoll, ancien centre du XV du trèfle et qui a connu 4 tournées des Lions, a donné son XV qui sera capable de battre les Springboks et champions du monde chez eux. Chaque match est engagé et souvent à la limite du règlement. Pour cela, il a choisi une équipe XXL avec une majorité d'Anglais. Pour le site Off The Ball, il donne toutes les explications dans ses choix, notamment sur Johnny May : "Sur l'aile gauche, Johnny May. C'est probablement devenu un peu cliché, le joueur qui s'est le plus amélioré du rugby mondial depuis quelques années. J'ai été incroyablement impressionné par lui."

Les Lions de Brian O'Driscoll :