''Le Top 14 est probablement la meilleure compétition au monde en ce moment'', affirme un ancien capitaine des All Blacks

Selon l'ancien capitaine des All Blacks Sean Fitzpatrick, le Top 14 est supérieur au Super Rugby en ce moment. Le XV de France comme les Pumas en tirent les bénéfices.

Coup d'envoi du Rugby Championship ce week-end avec le match opposant les All Blacks à l'Argentine. Une compétition raccourcie en raison de la Coupe du monde, mais qui n'en reste pas moins importante pour les nations en lice. Certaines pourraient en effet se retrouver dans quelques semaines lors des matchs de phases finales du Mondial. Du côté de la Nouvelle-Zélande, on devra d'ailleurs répondre présent dès le premier match face au XV de France à Saint-Denis. Une rencontre déjà décisive pour les deux équipes.



Après les excellents résultats des Bleus depuis la dernière coupe du monde, les Néo-Zélandais ont toutes les raisons de se méfier du XV de France. Les Tricolores pourraient ne pas être les seuls à poser des problèmes aux hommes d'Ian Foster si l'on en croit l'ancien capitaine Sean Fitzpatrick. Il invite ses compatriotes à prendre très au sérieux les Argentins en vue du match du week-end. Notamment parce qu'une partie des cadres des Pumas jouent en Europe et particulièrement en France.

Attention aux Pumas

Selon lui, le Top 14 français est d'un meilleur niveau que le Super Rugby Pacific. Une affirmation audacieuse qui mérite qu'on s'y attarde. Depuis que les Jaguares ont quitté le Super Rugby à la suite de la pandémie de Covid-19 en 2020, de nombreux joueurs argentins de haut niveau ont été contraints de se tourner vers les clubs de l'hémisphère nord. Bon nombre d'entre eux ont ainsi rejoint les rangs du Top 14. Des éléments tels que Guido Petti (Bordeaux Bègles), Tomas Lavanini (Clermont), Juan Imhoff (Racing 92), Juan Cruz Mallía (Toulouse), Jeronimo de la Fuente (Perpignan) ou encore Bautista Delguy (Clermont) pourraient ainsi être alignés samedi face aux Blacks.



Interrogé sur la différence entre le Top 14 et le Super Rugby Pacific, Fitzpatrick n'a pas mâché ses mots : "Je pense à la qualité des joueurs. Ils sont plus gros, ils sont plus rapides, ils sont plus forts. Ça se ressent ensuite au niveau international." Actuellement deuxième au classement mondial, la France est montée en puissance ces dernières années.



Fitzpatrick soutient via Planet Rugby que le niveau du Top 14 a joué un rôle majeur dans la performance de l'équipe nationale. "Le Top 14 est probablement la meilleure compétition au monde en ce moment". Une reconnaissance de taille venant d'un ancien capitaine des All Blacks.

De meilleurs joueurs en Top 14

Mais, les avantages du Top 14 ne se limitent pas à l'équipe de France. L'Argentine en bénéficie également. Le coach des Pumas, Michael Cheika, a sélectionné pas moins de 19 joueurs français dans son équipe de 48 joueurs pour le Rugby Championship. Ils pourraient bien être tous sur la feuille de match. Les joueurs argentins qui ont rejoint les clubs français renforcent les Pumas, et cette tendance ne semble pas prête de s'inverser.



Côté France, on rappellera que la dernière finale du Top 14 s'est jouée entre les deux meilleures équipes hexagonales et européennes de ces dernières années. Il y avait sur la pelouse du Stade de France une bonne partie des titulaires tricolores. Certains comme Dupont, Ntamack, Alldritt ou encore Atonio font d'ailleurs partie des meilleurs joueurs à leur poste respectif. Ce qui prouve que les internationaux français sont en très grande forme. De bon augure avant la Coupe du monde et ce match d'ouverture tant attendu face à la Nouvelle-Zélande.