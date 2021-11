Le saviez-vous : le coq n'a pas toujours été le symbole du XV de France

Lors du premier match entre le XV de France et la Nouvelle-Zélande le 1er janvier 1906, le maillot tricolore n'est pas marqué du coq à la poitrine.

À l'initiative de l'USFSA (Union des Sociétés Françaises de Sports Athlétiques) et de son secrétaire le baron Pierre de Coubertin, le XV de France est officiellement créé en 1906 et succède à de précédentes sélections officieuses (notamment parisiennes), qui s'étaient mesurées à des adversaires britanniques. Le maillot français est alors blanc. Il est marqué de deux anneaux, un rouge et un bleu, prémices des futurs anneaux olympiques. L'équipe de France ayant gagné le respect des Anglais dès leur première confrontation en 1906, et elle est parvenue à intégrer le Home Nations Championship, (qui devient le Tournoi des 5 nations en 1910). À l'époque, elle se mesurait chaque année plusieurs fois face aux meilleures équipes et a ainsi rapidement progressé. Après sa première victoire en 1911 face à l'Écosse, le capitaine français de l'époque, Marcel Communeau, impose que l'équipe de France porte le coq gaulois sur son maillot, pour affirmer l'identité française face aux nations britanniques.

21 fois sélectionné dont 14 fois capitaine, Marcel Communeau était un visionnaire du rugby de l'époque. Il considérait que les avants et arrières devaient davantage jouer ensemble pour faire circuler le plus possible le ballon sur le terrain. Son empreinte dans le jeu et notamment le rugby français ont été telle qu'il a intégré le World Rugby Hall of Fame à titre posthume en 2015. Grâce à lui, l'équipe de France de rugby a porté le coq dès 1912, en plus des anneaux sur la poitrine. C'est en 1920, à la suite de la création de la Fédération Française de Rugby, que les anneaux sont définitivement supprimés au profit exclusif du coq. Engagé comme aviateur et s'étant distingué dans les airs durant la Première Guerre Mondiale, Marcel Communeau obtient une notoriété et un respect qui feront de lui un intermédiaire indispensable pour apaiser les relations entre britanniques et français dans les années 30, suite à l'exclusion du Tournoi de ces derniers en 1931.

Marcel Communeau a donc laissé en héritage le coq sur le maillot du XV de France, ainsi qu'un retour des Bleus dans le Tournoi. L'écusson français est devenu le symbole de la réussite des Tricolores face aux britanniques. Devenu brodé et multicolore à partir de 1945, et doré à partir des années 70, il correspondait (et correspond encore aujourd'hui) à l'état d'esprit gaulois des Français, à savoir fier, têtu, combatif, agressif. France 3 nous raconte comment le pilier Aldo Gruarin, lors des dernières minutes de l'Angleterre France de 1967, sentant son équipe en difficulté avec un seul point d'avance, s'était écrié : "Ho ! Sur la poitrine, c'est un coq qu'on porte ! Pas une pintade ! Alors chantez !". Les Bleus s'imposèrent finalement 12-16, et remportèrent le tournoi 1967. Face aux All Blacks ce samedi, la France devra chanter haut et fort pour contenir les assauts néo-zélandais au Stade de France.